«Давление стабилизировали. Скоро выпишут!»: врачи спасли легенду ТВ Киру Прошутинскую

Помощница Киры Прошутинской сообщила, что врачи готовят телеведущую к выписке Фото: Борис КУДРЯВОВ

76-летняя легенда отечественного ТВ Кира Прошутинская напугала друзей и коллег. Кира Александровна попала в 52-ую больницу два дня назад, но уже 11 января с утра успокоила близких: угрозы жизни нет.

Сама Прошутинская снимает трубку только на знакомые номера, поэтому о состоянии здоровья телеведущей мы узнали у ее помощницы Натальи Бондаревой. Наталья сообщила kp.ru о самочувствии Киры Прошутинской: «Разговаривала с ней утром. Самочувствие нормальное, давление стабилизировали. Все в порядке. Угрозы жизни нет. Надеемся, что в ближайшее время выпишут».

В больнице Кира Прошутинская находится двое суток, поэтому пока повторные анализы на коронавирус не готовы. Телеведущую госпитализировали со следующими жалобами: высокая давление, кашель, признаки ОРВИ. Состояние Киры Александровны стабилизировали, назначили лечение.

У Киры Прошутинской есть сопутствующие заболевания, поэтому она внимательно относится к своему здоровью. Прошутинская победила онкологию: все началось с маленького болезненного прыщика на носу. Так как звезде перед эфиром делали грим, то с каждым разом новообразование беспокоило все больше и больше. Когда Кира Прошутинская обратилась в онкоцентр на Каширке, то профессор объяснил, что она потеряла много времени. Кира Александровна перенесла восемь операций и вылечилась. Телезвезду всегда поддерживают друзья (среди которых и Алла Пугачева), а также вера в Бога. Прошутинская привыкла доверять московским врачам, даже когда подруга предлагала ей лечить онкологию заграницей – она отказывалась. Кира Александровна рассказывала тогда: «Сколько труда и таланта потратили доктора, чтобы восстановить меня. Врачи сказали, что ситуацию спасло мое легкомыслие. Я так устала, что во всем полностью доверилась врачам и расслабилась. Хотя и они не были до конца уверены, что я вернусь в профессию…» Теперь Кира Прошутинская своевременно обращается к докторам, вот и сейчас при первых признаках болезни отправилась в больницу.