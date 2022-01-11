63 региона ввели меры поддержки населения при социальной газификации

Договоренности об этом достигнуты со спикерами заксобраний и руководством региональных фракций «Единой России». Об этом секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил на заседании Федерального штаба по газификации, который прошел в Координационном центре федерального правительства под руководством вице-премьера Александра Новака.

Напомним, 11 июня Президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.

«Люди получают либо сертификаты, либо прямую финансовую скидку на приобретение газового оборудования. В ряде регионов размер таких субсидий полностью покрывает стоимость оборудования», - отметил Андрей Турчак.

Всего на участие в программе подано свыше 560 тысяч заявок и заключено уже более 160 тысяч договоров. Чтобы ускорить темпы, секретарь Генсовета «Единой России» предложил, чтобы региональные штабы по догазификации возглавили высшие должностные лица регионов.

«Сейчас их возглавляют региональные министры, в лучшем случае – заместители высших должностных лиц. Только в двух или трех регионах – губернаторы. Задача по выполнению программы социальной газификации до конца 2022 года, поставленная Президентом, подъемна. Но в том случае, если все будут принимать участие в ее решении», - сказал он.

Александр Новак поддержал инициативу.

«Мы также доложим Президенту, что такое поручение дано», - сказал вице-премьер.

Андрей Турчак отдельно отметил, что лидерами по выполнению программы социальной газификации становятся те регионы, где хорошо организована разъяснительная работа. В том числе - где помогают воспользоваться механизмом «дачной амнистии».