Стремительно лысеющее население Южной Кореи ждет помощи от нового президента

Кандидат в президенты Республики Корея Ли Чжэ Мён объявил о том, что в случае его победы все желающие смогут бесплатно лечиться от облысения. Фото: REUTERS

У кандидата в президенты страны от правящей в Южной Корее Демократической партии Ли Чжэ Мёна – густая шевелюра. Но многие лысые и лысеющие избиратели намерены проголосовать именно за него. И только потому, что Мён включил в свою предвыборную программу пункт о государственных гарантиях оплаты лечения от облысения для всех нуждающихся в таковом.

В Южной Корее от алопеции (полного или частичного выпадения волос) страдает каждый пятый взрослый мужчина. Есть проблемы подобного рода и у немалого числа женщин. Так что сразу же после того, как в начале этой недели Ли Чжэ Мён объявил о том, что в случае его победы все желающие смогут бесплатно лечиться от алопеции, все остальные, куда более громкие и щедрые обещания его соперников перестали привлекать внимание избирателей. Всех разом перестали интересовать и ядерная программа Северной Кореи, и отношения Сеула с Вашингтоном, и борьба с коронавирусом, и восстановление южнокорейской экономики.

Соцсети переполнены восторженными комментариями:

- Ли Чжэ Мён, браво! Мы пересадим вас в президентское кресло!

- Вы даете надежду лысым!

Сразу после того, как был объявлен столь необычный пункт его предвыборной программы, Мён резко вырвался вперед в результатах опросов общественного мнения.

Но есть и те, кто считают его популистом и вредителем, поскольку, как заявляют критики кандидата в президенты, покрытие из государственной казны весьма недешевых способов лечения алопеции или пересадки волос подорвут стабильность системы государственных программ медицинского страхования, и без того испытывающих дефицит средств на фоне затянувшейся пандемии COVID-19.

Президентские выборы в Южной Корее запланированы на март.