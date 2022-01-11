«Не только нефтяники и финансисты»: Названы отрасли с самыми большими зарплатами в России

Вопреки стереотипам, только в половине из перечисленных в докладе отраслей наибольшие зарплаты платят в Москве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, сколько в среднем получают представители разных сфер, и составили рейтинг профессий. Первое место традиционно заняли нефтяники и газовики.

- В среднем по стране они получают 152 тыс. рублей «грязными». Однако представители этой отрасли в Москве зарабатывают в 4 раза больше – порядка 669 тыс. рублей. В столице сосредоточены наиболее высокооплачиваемые работники головных офисов отраслевых предприятий. При этом сильно выше среднего получают и их коллеги из некоторых регионов: Сахалинской области (445 тыс.), Санкт-Петербурга (417 тыс.), Мурманской области (304 тыс.) и Башкортостана (258 тыс.), - говорится в исследовании.

Дальше идут профессиональные управленцы и консультанты, а замыкают первую тройку пилоты и другие представители авиа-отрасли. Айтишники оказались лишь на четвертой позиции.

- Вопреки стереотипам, только в половине из перечисленных отраслей наибольшие зарплаты платят в Москве. К примеру, самые высокооплачиваемые менеджеры и консультанты по вопросам управления трудились на Сахалине (291,3 тыс.), пилоты и другой авиационный персонал зарабатывали больше всего на Чукотке (237,4 тыс. руб.), айтишники – на Ямале (192,7 тыс.), рыболовы – в Магадане (189 тыс.), а научные работники – в Тюменской области (122,3 тыс.), - пояснили авторы исследования.

Примечательно, что в число самых дорогих специалистов попали не только офисные сотрудники и те, кто связан с добычей полезных ископаемых. К примеру, на седьмом месте оказались рыбаки и другие представители рыбной отрасли. Высокие зарплаты в отрасли связаны с нехваткой кадров, готовых надолго уходить в море. Кроме того, рыбопромысловые предприятия зачастую находятся в районах Крайнего Севера.

- На фоне восстановления экономической активности спрос на труд растет, а вместе с ним растут и зарплаты. В том числе существенный рост заработков наблюдается среди «рабочих профессий» и линейного персонала – в строительстве, транспорте, торговле, сфере услуг, то есть тех отраслях, которые традиционно не могут похвастаться высокими зарплатами рядовых сотрудников. Предприятия испытывают острую нехватку работников. Она связана с сокращением населения трудоспособного возраста и оттоком мигрантов, – пояснила Елена Трубникова, президент FinExpertiza Global.

Топ-10 самых высокооплачиваемых сфер

Отрасль и зарплата (до вычета подоходного налога – тыс. рублей)

Добывающая промышленность - 152

Менеджеры и консультанты по вопросам управления - 146,7

Авиационная сфера - 126,5

Программисты - 121,3

Финансисты и страховщики - 117,1

Специалисты табачной индустрии - 115,9

Работники рыбной отрасли - 99,1

Научные исследования и разработки - 88,2

Металлодобытчики - 87,2

Реклама и маркетинг - 83,1

По данным FinExpertiza Global.