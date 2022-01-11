Обиженная Ирина Алферова не сдержалась: "Я в экономе лечу, а дядьки толстые с девицами - в бизнесе"

Ирина Алферова много лет на экране. В ее послужном списке десятки разноплановых ролей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Алферова потихоньку приходит в себя после тяжелой болезни. 70-летняя актриса долгое время находилась в больнице из-за запущенного коронавируса. Звезда экрана не скрывает, что ее здоровье подорвано - проболела почти полгода. Однако опускать руки она не намерена. Более того, знаменитость вернулась на съемочную площадку и активно работает.

Ирина Алферова много лет на экране. В ее послужном списке десятки разноплановых ролей. "У меня такой характер, раз уж я вошла в работу, то доделаю ее до конца. Я каждую свою героиню оправдываю, облагораживаю", - говорит актриса.

А еще признается: "Я не понимаю старости, она мне совершенно не нравится. Cо своей внешностью приходится мириться. Смотрю иногда в зеркало, и кажется, что передо мной чужое лицо. Внутри-то ты не стареешь. В молодости нужно максимально все успеть: начитаться, насмотреться, научиться, пережить. А в старости должны быть любимые занятия, внуки, муж. Я вот люблю побыть одна, мне с собой не скучно".

Скрашивать будни артистке помогает любимый муж Сергей Мартынов. "С мужем-то не скучно вдвойне. Он необыкновенный, очень красивый. У него руки такие музыкальные - он ведь играет на всех инструментах. Я на него смотрю - мне уже хорошо", - цитирует ее Hello!

Актриса работаете фактически через день: спектакли, гастроли, съемки. "Я люблю ездить, обожаю гостиницы. Там ничего не нужно делать: ни убираться, ни раскладывать вещи, ни думать о еде. Самолеты для меня вообще как трамваи. Я страдаю только из-за того, что актерам на гастролях не положен бизнес-класс. Это же как музыканту в багаж скрипку бросить. Мое тело тоже инструмент, оно должно перевозиться бережно. Представляете, как обидно, что я в экономе лечу работать, а дядьки толстые, лысые с девицами летят отдыхать?" - разводит руками Ирина Ивановна.

Она отметила, что звание народной артистки России, полученное в 2007 году, дает ей только одно преимущество. "Когда ты умрешь, твои близкие не будут мучиться и искать, где тебя похоронить. Им сразу дадут какое-то хорошее кладбище", - резюмировала Алферова.