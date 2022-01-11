Последний год Леонид Куравлев жил в "Идиллии"

10 января стало известно о госпитализации 85-летнего Леонида Куравлева. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

10 января стало известно о госпитализации 85-летнего Леонида Куравлева. У актера была высокая температура, пониженная сатурация и давление. Подключился Союз кинематографистов: позвонили главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко. Именно туда и определили Леонида Вячеславовича. Он попал в реанимацию больницы 6 января.

Многие ассоциируют клинику в Коммунарке с лечением ковида. Поэтому сразу решили, что у Куравлева коронавирус. Но это не так. В Коммунарке спасают больных с разными диагнозами. Ковида у Куравлева не обнаружили. ПЦР-тесты отрицательные. Это нам подтвердил и сына актера Василий Леонидович. У его отца другие проблемы со здоровьем. Когда врачи осмотрели Леонида Вячеславовича, они сказали, что привозить надо было раньше... Оказалось, что до этого актёр находился в "непрофильном санатории".

- Самое главное, что сейчас врачи с ним занимаются по полной программе, - сообщил наш источник в Союзе кинематографистов.

Тем временем по сети разлетелась информация, что "непрофильный санаторий" - это дом престарелых, где жил в последнее время народный артист. Мы решили проверить эту информацию.

Действительно Леонида Вячеславовича госпитализировали в Коммунарку не из его роскошной квартиры в Доме на набережной, которая расположена напротив Кремля, а из московского пансионата для пожилых людей сети «Идиллия» на Большой Филевской улице.

Как мне сказали в этом учреждении, которое называется «резиденцией для пожилых людей» Леонид Куравлев провел в «Идиллии» около года.

- Пребывание в одноместном номере стоит 7 тысяч 100 рублей в сутки. В эту сумму входит осмотр врача-терапевта, пульмонолога, сомнолога, невролога и ещё 6-ти разовое питание по вашему вкусу и медицинским показаниям, - сообщила мне вежливая сотрудница «Идиллии». – Мы проводим для своих подопечных групповые занятия с психологом. У нас очень хорошие аниматоры. Они организуют дискотеки для пожилых. Наши подопечные играют в настольные игры, смотрят фильмы, поют в караоке, вырезают разные поделки. По выходным проходят концерты с баянистом или с певцами из Гнесинки. К нам постоянно приходят артисты, чтобы нашим подопечным было веселее. На Новый год у нас был даже фуршет.

- Баянист из Гнесинки! Это круто. На какой срок можно разместить пожилого родственника?

- На любой. Есть подопечные, которые находятся здесь на постоянной основе. Мы размещаем пожилых людей, когда их родственники уезжают в отпуск или, допустим, на праздники, на Новый год.

- Сколько пробыл у вас Леонид Куравлев?

- Леонид Вячеславович поступил к нам примерно год назад. Он находился в vip-палате. Для Куравлева у нас была специальная программа по реабилитации.

- Леонид Куравлев тоже посещал ваши дискотеки и концерты?

- Когда как, - неопределённо ответила сотрудница «Идиллии». – Но он был доволен пребыванием у нас. Он приехал к нам не в лучшем состоянии. Мы смогли поднять его на ноги. Я лично поздравляла его с новогодними праздниками.

- Кто-то из близких навещал Леонида Вячеславовича?

- Его навещал сын… Во всяком случае, к нам его положил Василий Леонидович. У нас старались сделать все, чтобы Леонид Куралев чувствовал себя хорошо. Все-таки пожилой человек…

Центр реабилитации и долголетия, или резиденция для пожилых людей - называть, можно по-разному, но суть от этого не меняется. В подобные центры привозят своих пожилых родственников на реабилитацию или на время, когда близкие не могут за ними ухаживать.

Но когда по Сети пронеслось, что Куравлев находился в «доме престарелых» многих почему-то это обидело. Мне позвонили из Гильдии актеров кино России и попросили дать опровержение.

- Это неправда, что Куравлева бросили в дом престарелых, - возмутилась Директор Гильдии Валерия Гущина. – Это не Дом престарелых, а санаторий для пожилых людей. Оттуда Леонида Куравлева доставили в лучшую больницу Москвы в Коммунарке. Ковид не подтвердился. У него воспаление лёгких... Я хорошо знаю семью Леонида Вячеславовича. Всю семью держала Нина, жена Куравлёва. Нина Васильевна была умной женщиной, с сильным характером. Все с ней считались. Она удивительная женщина для актерской жены. Лёня жил своим талантом и её умом. Когда Нина умерла (в 2012 году) Лёня ушел в заточение.

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