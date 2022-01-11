"Поврежден мозжечок": разбитую инсультом Елену Проклову выводят из критического состояния

Разбитая инсультом Елена Проклова в настоящее время находится в реанимации одной из больниц Москвы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Разбитая инсультом Елена Проклова в настоящее время находится в реанимации одной из больниц Москвы. Актрису постоянно тошнит. Медикам приходится выводить именитую пациентку из критического состояния.

Елену Проклову готовятся к операции. Уже ясно, что актриса проведет в больнице несколько недель. "У меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные. У меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля", - цитирует актрису "Газета.Ru".

Она также отметила, что медикам приходится выводить ее из критического состояния. "У меня замечательные врачи, меня выводят из критического состояния. Самое главное, что не повреждены ни двигательные способности, ни интеллектуальные. Вестибулярный аппарат поврежден. Это поддается лечению", - цитирует артистку Пятый канал.

Проклова уточнила, что врачи не дают ей пользоваться телефоном. Выдают его только на несколько минут, чтобы связаться с близкими и родными.

О госпитализации заслуженной артистки России стало известно 10 января 2022 года. Елена Игоревна попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением после гастролей в Санкт-Петербурге. Там она перенесла гипертонический криз, а в Москве ее разбил инсульт. Состояние звезды по-прежнему тяжелое.