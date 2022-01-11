Даже чаю не попили. Почему миротворцы так быстро уходят из Казахстана

Георгий Бовт объяснил, зачем президент Токаев пошел на откровенно популистские меры и так неласково обошелся с помощниками от ОДКБ Фото: REUTERS

ПОРА ДОМОЙ

«Мавр сделал свое дело, мавр может уходить» - миротворцы Казахстану больше не нужны, да и Москве там делать больше нечего, считает журналист и политолог Георгий Бовт. Сам факт ввода контингента ОДКБ стал переломным для протеста - силовики, которые и способствовали погромам, поняли, что Токаев удержит власть и решили переметнутся на его сторону.

- Да и Москве невыгодно там оставаться и торчать. Иначе на всех возможных уровнях типа ОБСЕ, притчей во языцех будет «оккупация Казахстана под предлогом наведения порядка». Да и Токаеву не хочется выглядеть руководителем «оккупированной» страны. «Оккупированной» – в устах всяких западных инвесторов и прочих «Организаций тюркских народов».

О том, что миротворцы начнут вывод контингента, Касым-Жомарт Токаев объявил в ходе своего выступления в парламенте. По его словам, процесс начнется 13 января, потому что «острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная».

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПОПУЛИЗМ

Но одним из ключевых тезисов выступления Токаева стала критика сложившейся политической системы. Точнее её выгодоприобретатели. Именно в этом контексте он упомянул Назарбаева. Кстати, впервые с начала протестов.

- Благодаря первому президенту — елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам, - сказал Токаев. - Пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе.

От олигархов Токаев потребовал поделиться своим богатством с народом - в стране появится специальный фонд, куда крупные компании и бизнесмены будут делать отчисления. За счет этих денег планируется повысить благосостояние народа. Еще проверят вывод средств некоторых компаний (очевидно, что речь идет о бизнесс-структурах семьи Назарбаева).

Правоохранителям будет поднята зарплата, а вот депутатам, правительству и акимам (главам администраций) выплаты, наоборот, заморозят на пять лет, потому что они по словам президента, «вполне достаточные». Ряд комментаторов уже назвали такие нововведения популистскими.

- После таких беспорядков трудно было не пойти на уступки, - отмечает Георгий Бовт. - И трудно было обойтись только одной стрельбой и репрессиями. Никто ж не думает всерьез, что это действительно исключительно заговор мировой закулисы, а внутри никаких причин нет. Говорят, что это какие-то террористы… но на самом деле все всё понимают. И Токаев тоже понимает, что истинные причины кроются внутри страны.

НЕ ТРОГАТЬ ДЕДУШКУ

Первый удар падет на олигархов, близких к бывшему президенту - «их начнут понемножечку раскулачивать», говорит политолог. Это первый раз с момента начала протестов, когда вообще всплыла фамилия Назарбаева.

- Раньше было непонятно, в чью сторону склонится чаша весов – в пользу племянников Назарбаева, которые, видимо, стояли за попыткой переворота, или в сторону Токаева. После того, как его поддержало ОДКБ, как он посидел на одном саммите с Путиным, и после, видимо, каких-то кулуарных переговоров с Москвой, как «разруливать» ситуацию с бывшим президентом, Токаеву был «вручен ярлык на великое княжение».

При этом преследования самого Назарбаева не будет:

- Токаев получил «агреман» Москвы, что он будет руководить страной без Назарбаева, но, видимо, его попросили не сажать дедушку в тюрьму и лично не преследовать в уголовном порядке. А, может, даже дать ему куда-то уехать, если он вообще еще жив.

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Спецкор kp.ru Александр Коц передает из Нур-Султана (подробности)