Неожиданные рецепты от коронавируса: Коляда нюхает спирт, а египтяне пьют масло черного тмина

Масло черного тмина не сказать, чтобы вкусное. Специфическое. Но волне терпимое. Фото: Shutterstock

После новогодних каникул в мире опять рост заболевания коронавирусом. Люди ходили в гости, общались, путешествовали, а застолья и излишества никак не способствуют укреплению иммунитета. Заболевают даже привитые, хотя и болеют гораздо легче.

Корреспондент kp.ru побывала на зимних праздниках в Египте. И поразилась: почему здесь так мало заболевших? В 25-миллионном Каире, по идее, все условия для распространения заразы. Плотность большая, масок на улице не увидишь. Но цифры по коронавирусу «скромные».

- У нас климат не подходящий для распространения коронавируса, тепло слишком, - объяснил гид. – Это, во-первых. А во-вторых, египтяне не болеют, потому что каждый день пьют масло черного тмина.

Я, конечно, не поверила. Но на всякий случай решила переспросить у знакомого российского эксперта – врача-диетолога. Может, стоит маслом черного тмина закупиться?

- Берите обязательно и покачественней! - ответила диетолог. - Самое известное и качественное сырье тмина - Египет! Принимать по 1 чайной ложке в день за 30 минут до еды. Дозу не увеличивать! Принимают его длительно, противовирусный и противомикробный эффект очень выраженный. Что касается защиты от коронавируса. Я не знаю никого, из принимающих масло черного тмина, чтобы заболели. Главное, не увеличивать дозу и смотреть срок годности.

Маслом я закупилась. Эксперты рекомендуют брать то, что хранится год, не больше. Что касается стоимости: бутылочка в 0,5 литра обошлась в 24 доллара или 1800 рублей. Надеюсь, оно себя оправдает. (См. «Справка «КП»)

Масло черного тмина не сказать, чтобы вкусное. Специфическое. Но волне терпимое. Посмотрим, спасет ли масло от ковида. Разумеется, мы всей семьей привиты: но дополнительная защита точно не помешает.

Еще один неожиданный рецепт увидела у известного режиссера и драматурга из Екатеринбурга Николая Коляды.

- А я за два года ни разу не чихнул. Потому что каждый вечер нюхаю спирт, - рассказал Николай Коляда в Фейсбуке. - Не пью, а нюхаю! На ватку или на марлю спирт или водку и сильно-сильно вдохнуть через нос, чтобы все микробы убить. Много раз, чтобы продрало все внутренности! Делайте так несколько раз в день. Все пройдет. Мне хороший врач посоветовал. У меня все в театре так делают. И в Польше всех вылечил так. Я серьезно. И конечно: чеснок, лимоны, имбирь.

Николай Коляда имеет в виду обычный медицинский спирт. В свободной продаже его нет, разве что добывать у медиков. Но и водка подойдет.

- Пары спирта - да, частично влияют, но не на 100 процентов защищают от коронавируса, - считает дерматолог, эксперт восстановительной и эстетической медицины Елена Левченко. - А вот совет принимать в профилактических целях масло черного тмина совершенно правильный.

Справка «КП»

Масло черного тмина, как заявляют египетские производители, восстанавливает иммунную систему, является мощнейшим иммуномодулятором. Очищает организм от шлаков и солей. Используется для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, дыхательной системы (астма, бронхит), желудочно-кишечного тракта (язва, гастрит), сахарного диабета, ревматизма и мышечно-скелетных заболеваний, кожных заболеваний (аллергические дерматиты, экзема, псориаз, нейродермит и др.). Улучшает репродуктивную функцию. Перед приемом стоит посоветоваться с врачом, возможны противопоказания.