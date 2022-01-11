За следующие два месяца «омикроном» заразится больше половины Европы

Свыше 7 миллионов человек в Европе заразились ковидом в первую неделю 2022 года, то есть, темпы заражения выросли более чем вдвое за пару недель Фото: REUTERS

В первые недели 2022 года страны Европы оказались под сильным прессом COVID-19, заявил директор регионального бюро ВОЗ по Европе доктор Ханс Клюге. От Запада Европы и на Восток активно набирает рост новая волна коронавируса, вызванная вариантом Омикрон, причем предыдущая волна, от штамма Дельта, еще не успела сойти на нет.

Свыше 7 миллионов человек в Европе заразились ковидом в первую неделю 2022 года, то есть, темпы заражения выросли более чем вдвое за пару недель. При этом смертность от этой инфекции в Европе остается стабильной. Но показатели выше в тех странах, где более низкий уровень вакцинации.

- Прогноз неутешительный – более 50 процентов населения региона будут заражены омикроном в следующие 6 – 8 недель, - отметил Ханс Клюге.

Омикрон действительно оказался высоко заразным, поскольку мутации позволяют ему проникать в клетки человеческого организма намного легче, чем у прежних вариантов. И новый штамм массово заражает и тех, кто уже переболел COVID-19 и был привит. Но отчаиваться рано.

- Существующие вакцины продолжают защищать против тяжелого течения болезни и предотвращают смертельные исходы, - отметил эксперт.

Однако из-за быстрого распространения инфекции в странах, где Омикрон доминирует, увеличивается нагрузка на системы здравоохранения и растет число госпитализаций. Справятся ли медики, третий год работающие на износ? Тем более, что и они также будут болеть, как прочие граждане.

Об окончании пандемии, перехода Sars-cov-2 в разряд сезонных малоопасных инфекций, говорить сейчас еще рано, отметили эксперты ВОЗ.

- Среди госпитализированных пациентов новый штамм показывает более низкую летальность, чем Дельта. Но нам еще предстоит увидеть, как Омикрон будет влиять на людей из групп риска - сказал доктор Ханс Клюге, отвечая на вопрос kp.ru.

Дело в том, что в Европе, где штамм уже хозяйничает вовсю, высок уровень вакцинации населения. А Россия этим похвастаться, увы, не может.

- В странах, где уровень вакцинации низкий, мы не можем предсказать такое же мягкое течение инфекции, - предупреждает доктор Кэтрин Смоллвуд, эксперт европейского отделения Всемирной организации здравоохранения.

Даже у привитых и переболевших ранее в 89 процентов случаев после заражения Омикроном появляются ярко выраженные симптомы болезни, у кого-то она протекает легко, но есть и более тяжелые случаи (до состояния средней тяжести). И одному из 100 пациентов требуется госпитализация. А если заболевают одновременно сотни тысяч людей, больничные койки пустеть не будут.