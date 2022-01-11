Игорь Крутой уехал с любимой женщиной на Карибы: "Мы расписались"

Игорь Крутой со второй женой Ольгой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Игорь Крутой со второй женой Ольгой познакомился в середине 90-х. К тому времени он уже был крайне успешным композитором, но никак не решался связать с кем-то свою жизнь после болезненного развода. В итоге красавица Ольга стала любовью всей жизни Игоря Яковлевича.

Впервые о будущей жене Игорь Крутой узнал от сестры, которая жила в США. "Как-то Алла сказала мне, что встретила в какой-то компании женщину, от которой невозможно было отвести глаз: «Я знаю твой вкус, она тебе очень понравится». А потом я случайно увидел Олю, увидел эти голубые глаза и погиб... Поделился уже с сестрой. Алла мне: «Это та, о которой я тебе говорила»", - делился музыкант.

Они начали встречаться 12 октября 1995 года. Жить стали с новогодней ночи с 95-го на 96-й, а расписались в Нью-Йорке в 1998 году. Пышного торжества пара не устраивала. Они сходили в ЗАГС в сопровождении нескольких близких друзей, а потом скромно посидели в местном ресторане.

Композитора не испугала перспектива жить на две страны. У Ольги был бизнес в Штатах. Воодушевленный новыми отношениями, Крутой написал один из главных своих хитов "Я люблю тебя до слез".

Когда Игорю Яковлевичу было 49 лет, на свет появилась его младшая дочь Саша. Крутой признается, что с родившейся в 2003 году наследницей чувствует особую связь: "Ощущение, что пуповина у меня с ней. Это совсем другое восприятие ребенка. У меня с ней самая большая связь. И это даже не обидно другим детям, внукам. Потому что Саша - это Саша. Что-то отдельное для меня".

11 января артист отмечает важную дату - годовщину свадьбы с его супругой. "Ровно 24 года прошло с того дня, как мы расписались с Олюшкой и стали мужем и женой… Это был какой-то безумный день! В Нью-Йорк прилетели наши свидетели: мой самый близкий друг Ринат Ахметов и самая близкая Олина подруга из Питера, Маша. Мы - впрочем, как и всегда - чуть не опоздали на свою же роспись. Потом выяснилось, что это «историческое событие» никто не увековечивает на фото, и Ринат срочно отправил нашего друга покупать фотоаппарат и фотографировать…" - поведал Крутой.

Годовщину свадьбы композитор с женой празднует на Карибах. Музыкант украсил их дом свечами и пригласил жену на танец. "Пролетели эти 24 года как один день", - добавил мэтр.