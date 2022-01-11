«Спасибо всем, кто помогает мне финансово!»: Марину Хлебникову выписали из больницы в квартиру друзей

11 января Марину Хлебникову выписали из больницы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певицу Марину Хлебникову 11 января выписали из больницы. Пожар в квартире певицы случился 18 ноября. 56-летняя звезда оказалась в эпицентре огня и была госпитализирована в реанимацию ожогового отделения НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. До 5 декабря Марина лежала в реанимации, а потом ее перевели в ожоговое отделение.

11 января Марина Хлебникова сообщила о выписке из «Склифа», записав аудиообращений в инстаграме: «Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада. Домой вернуться пока не могу, поэтому пока поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо всем, что поддерживали меня на протяжении этих очень непростых для меня двух месяцев. Спасибо каждому человеку кто помогал и помогает мне финансово».

Эпицентр возгорания был на втором этаже двухъярусной квартиры в комнате Хлебниковой. На первом этаже жили в своих комнатах родители и 22-летняя единственная дочь звезды Доминика. На первый этаж огонь не перекинулся, но из-за тушения второго этажа и дыма – ремонт требуется всей квартире. Марина единственная кормилица в семье, поэтому ее близкая подруга организовала сбор средств на ремонт квартиры – вся информация есть на странице певицы в инстаграме.

Пока Хлебникова едет жить к друзьям. Выгоревшая квартира стоит закрытой, родители певицы вернулись на свою жилплощадь. У Марины Хлебниковой было 20% жизнеугрожающих ожогов, но организм справился. Вопреки слухам лицо звезды не пострадало. Хлебникова сообщила: «Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке! С квартирой все решим, друзья у меня потрясающие, родители живые и у меня такая потрясающая дочка. Хочу, чтобы у людей было как можно больше здоровья!»

Лечение было серьезным, Хлебникова не стала скрывать: «Когда я оказалась в больнице, то пробыла в реанимации больше двух недель. Примерно с 5 декабря я оказалась уже в самом отделении. Была высокая температура, постоянные боли, кашель, невозможность дышать. Кислород, капельницы, лекарства и круглосуточно то ли ты спишь, то ли не спишь. Это, конечно, ребят, очень тяжело. Я в бинтах, а бинты в йоде – они же йодом лечат ожоги. У меня бинты желтого цвета. Надо мной стоит щит огромный, из него идет тепло. Это отделение в институте Склифосовского оборудовано удивительной кроватью – в ней кварцевый мелкий песок. Этот кварцевый песок, как родниковая вода, бурлит и не позволяет массе твоего тела лежать на ожогах». Впереди у певицы длительная реабилитация – в первую очередь восстановление организма, потом ремонт жилья. Говорят, что теперь спрос на выступления звезды будет бешеный. Однако пока Марина петь не готова – надо восстановиться полностью.

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