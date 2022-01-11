Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
11 января 2022 15:59

Куда пойдет Казахстан после попытки переворота

Спецкор kp.ru Александр Коц поговорил с местным экспертом о том, что на самом деле произошло в республике и каковы будут последствия
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Это самый политически активный город, там, по сути, находится центр оппозиционной общественности.

Это самый политически активный город, там, по сути, находится центр оппозиционной общественности.

Фото: REUTERS

Никита Шаталов, что называется, селф-мейд мэн – сделал себя сам, без высоких покровителей и блата. Родился в Караганде в семье рабочих, окончил школу, выучился на преподавателя русского и литературы. Но пошел по информационно-аналитической стезе. Работал в заместителем директора Службы центральных коммуникаций при администрации президента, был шеф-редактором издания Информбюро.kz. По гуманитарной линии, говорит, русскому легче пробиться – кадров не хватает. И в свои 30 лет он является главным экспертом Института евразийской интеграции.

Никита Шаталов живет в Алма-Ате, но на Новый год уехал с женой и ребенком к теще в Караганду и уберег семью от погромов. Мы встречаемся в небольшой итальянской пиццерии, Никита берет бокал «Кьянти»: «Наконец есть возможность отпраздновать победу». За час до этого президент Казахстана объявил об окончании миротворческой операции, заверив, что власть контролирует ситуацию в стране. И мы обсуждаем итоги этой страшной недели. И уроки, которые из нее может извлечь в том числе и Россия.

«Помощь» спецслужб

- Почему основные события развивались в Алма-Ате, если протесты начались на Западе страны?

- Это самый политически активный город, там, по сути, находится центр нашей оппозиционной общественности. Вот в Москве есть либералы, то же самое и здесь, у нас там ядро либерально мыслящей молодежи. У нас в принципе очень молодая страна, средний возраст граждан – 29 лет, они мои ровесники.

Позже этой ситуацией воспользовались, во-первых, мародеры. Это представители прекариата - люди, которые работали на рынках, у которых нет хорошего образования, постоянных источников дохода, которые стали жертвами социального неравенства. Я не хочу их никоим образом обелять, но я прекрасно понимаю, почему это произошло. У них не было доступа к качественной социальной инфраструктуре, потому что они родились в семьях бедных и не смогли получить хорошее образование.

- Это люди из Алма-Аты или завезенные извне?

- Есть, безусловно, внутренние мародеры. Есть те, кто были провокаторами. Это можно сказать о завезенных. То же самое среди тех, кто осуществлял террористические акты, кто пытался захватить объекты инфраструктуры. Насколько я знаю, был подрыв водоканала. Благодаря ОДКБ удалось сдержать эти силы, когда они наступали на городской водоканал, чтобы оставить весь город без воды и без света. Они захватили аэропорт, они сожгли акимат, они напали на алма-атинскую резиденцию президента, они нападали на телеканалы, чтобы выйти в прямой эфир, но у них это не получилось. Вот эта террористическая ячейка – в том числе выращенная внутри. Есть подозрение, что не без помощи спецслужб. Безусловно, там есть часть завезенных. Но это настоящие профессионалы, которые прошли боевую подготовку в горячих точках. И это представители настоящего международного терроризма, благодаря которым и появилось окно для ввода миротворческих войск.

Фото: REUTERS

Несколько сценариев

- И это происходило не в одном городе.

- Но не везде одинаково. В Караганде вышли люди, повестку попытались перехватить радикалы. Местные, кто знает друг друга в лицо, сказали: это не наши. Их быстро арестовали – все, тишина. Это связано с тем, что, допустим, на западе очень сильное профсоюзное движение, там промышленники, нефтяники знают друг друга в лицо. Когда появляются радикалы, они сразу видят, что это чужие. В Караганде (это шахтерский город), там то же самое, там тоже очень сильное горизонтальное движение.

А вот в Алматы, самом большом мегаполисе страны, крупнейшем источнике доходов, там, где не было такой однородной структуры, мы получили тот результат, который получили.

- А что мы получили? «Цветную революцию» или бессмысленный и беспощадный бунт?

- У нас было сразу несколько сценариев. Майдан, когда люди выходят на площадь с какими-то политическими требованиями. «Арабская весна», когда появилась масса молодых мужчин, неженатых, с невысокими доходами, со слабой социальной устойчивостью. Они пришли с совершенно другими требованиями. И появились террористы. Это уже третий сценарий. И вот это наложение друг на друга разных социальных эффектов дало такой чудовищный коктейль, который

привел, по сути, к разрушению города Алма-Аты, к значительным инфраструктурным потерям в Таразе, Кызылорде, Шымкенте... Юг попытались раскачать, потому что это самый богатый демографический регион, там огромное количество молодежи. И сразу в нескольких точках. Это осложняло операцию. Плюс были опасения о том, что боевые действия могут начаться здесь, в столице. Все прекрасно понимали, что это уже сценарий государственного переворота, что это сценарий крупномасштабных террористических атак, и что нужно оборонять, в том числе и столицу.

Социальное расслоение

- Вы говорите про южные очаги напряжения. Это же мог быть сценарий раскола страны, условно говоря, на север проправительственный и южный веллайят какой-нибудь.

- Я подозреваю, что у заговорщиков были такие цели, но скорее план предполагал раскачку юга на антиэлитных настроениях, плюс подмешать исламизм радикальный и на этой почве получить дополнение к своей армии боевиков и пойти на столицу. Просто потому, что там самая благодатная почва для этого была из-за очень высокой плотности населения и высокого уровня социального расслоения. Масса неустроенных людей, которые находятся в одном социальном слое, где все друг на друга похожи, а если подняться чуть выше, они могут увидеть небоскребы, очень дорогие магазины, «Роллс-Ройсы» и «Бентли». Конечно, это будет вызывать раздражение. Но то, как им воспользовались, этим ощущением социальной несправедливости, это привело к катастрофе.

- Много говорится про заговор. Какие у него признаки?

- Мне вспоминаются слова экс-советника первого президента Ермухамета Ертысбаева, который сказал, что за 40 минут до взятия аэропорта приехали лица в штатском, представители Комитета национальной безопасности, и сказали сняться с дозора. То есть они открыли путь к важнейшему хабу в городе, области, стране. И последующий арест главы КНБ Карима Масимова, когда глава технической службы, бывший руководитель его канцелярии, когда он был премьер-министром, выбрасывается из окна, насколько мы понимаем, это говорит о том, что ключевая спецслужба в нашей стране оказалась в числе тех, кто, если не занимался непосредственно терактами, то закрывал на них глаза, не захотел их разглядеть специально, как сегодня выразился президент. То есть очевидно, что у нас шла боевая подготовка людей, которые были готовы в любой момент проснуться и совершить теракты. И в этом контексте, например, взрывы, произошедшие на складах с боеприпасами в Арыси в 2019 году, не выглядят случайностью. И кордайский погром, когда было совершено нападение на дунган, отдельное поселение этой народности. Сегодня можно предположить, что это было своеобразной тренировкой. Многие мои товарищи, которые находятся в Алма-Ате, говорят, что у террористов уже были подготовлены оружейные схроны. Если им нужно было срочно передислоцироваться, они бросали оружие, перебегали и брали новый схрон. То есть это была значительная подготовка, возможно, в том числе при участии местных силовиков. Мы не знаем, по какой линии, скорее всего, по линии КНБ.

Фото: REUTERS

Эпохи меняются

- Сейчас много говорят о том, что Токаев на волне кризиса уходит из-под влияния Назарбаева…

- Есть официальная позиция о том, что последний значимый пост – председателя Совета безопасности, который оставался за Назарбаевым, был передан официально, спокойно, без всяких переворотов. Это, мне кажется, очень важный месседж, что Назарбаев призвал сплотиться вокруг президента. Если бы у нас сохранилось это разделение, то мы бы не смогли выйти из кризиса. Да, у нас эпохи меняются, у нас, по сути, теперь вся полнота власти консолидирована в одних руках, и по сегодняшнему выступлению президента, по его сегодняшнему фактически Посланию внеочередному, это стало ответом на политический кризис, разгоревшийся в стране, мы видим укрепление его окончательное, бесповоротное.

- И каким будет его внешнеполитический курс? Поговаривает, что Казахстан засматривается на Турцию…

- Это вопрос не взаимодействия с Турцией в качестве гегемона, а больше вопрос интеграции центральноазиатских государств. Мы прекрасно понимаем наши чрезвычайно партнерские отношения с Россией. У нас самая протяженная граница в мире. Как говорил Назарбаев, мы обречены на вечную дружбу с Россией, в хорошем смысле обречены. У нас растет товарооборот, мы находимся в едином экономическом пространстве, в Евразийском союзе. Мы находимся в едином военном блоке… Мы никуда не денемся от России и Россия никуда не денется от нас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центр столицы Казахстана зачистили перед выступлением президента

Спецкор kp.ru Александр Коц передает из Нур-Султана (подробности)

Технология казахстанского бунта: Кто и как организовал погромы по всей стране

Спецкор kp.ru Александр Коц, видевший своими глазами не одну революцию в соседних странах, заметил одну ужасающую тенденцию (подробности)

МНЕНИЕ

Почему мне не нравится, что Россия участвует в операции в Казахстане

Наш колумнист Александр Коц о решении ОДКБ направить в погрузившуюся в хаос страну коллективные миротворческие силы (подробности)

ИНТЕРВЬЮПротесты в Казахстане в январе 2022 года