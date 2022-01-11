«Это все оливье!»: Наташа Королева показала дряблый живот и располневшие бока в розовом бикини

Наташа Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева вместе с мужем Сергеем Глушко отправилась на отдых в Майами. Супруги каждый день купаются и загорают на пляже. Наташа не удержалась и похвасталась в Инстаграме фигурой в розовом бикини, опубликовав в сторис видео, снятое на фоне моря. В ролике 48-летняя певица кокетливо посетовала, что сильно поправилась за новогодние праздники. Ущипнув себя за складочки на боках и потрясая дряблым животиком, исполнительница со смехом объявила, что ей надо срочно худеть. Главным виновником своих лишних килограммов Наташа назвала новогодний салат оливье.

- Подхудеть, подхудеть, подхудеть! Сереженька, мне надо подхудеть. Тут кусочек, тут кусочек. Это все новогодний оливье! – заявила Королева снимающему ее на камеру мужу.

Певица отдыхает в Майами. Фото: Инстаграм.

Поклонники уверены, что на самом деле Наталья в прекрасной форме: многие женщины в ее возрасте были бы счастливы иметь такую фигуру. Но Королева всегда стремится к совершенству, и потому объявила, что собирается бороться с лишним весом.

Артистка уверена, что ей нужно срочно похудеть. Фото: Инстаграм.

Накануне отпуска Наташа сообщила, что в США она навестит свою суррогатную дочку. Несколько месяцев назад Королева огорошила поклонников, а заодно и свою семью сообщением о том, что в Америке у нее растет внебрачная дочь. Исполнительница якобы подарила свою яйцеклетку другу-гею, в итоге суррогатная мать выносила для него ребенка. Девочка растет в семье геев, а со своей биологической мамой общается по видеосвязи. Многие усомнились в правдивости этой истории и обвинили артистку в хайпе любой ценой. Но Наталья продолжает настаивать на этой версии и уверяет, что в Майами обязательно увидится с малышкой и ее отцами.

Наташа винит во всем новогодний салат оливье. Фото: Инстаграм.

В США с 90-х годов живет мама певицы Людмила Порывай, поэтому Наташа старается часто ее навещать. Овдовевшая в 1993 году родительница звезды в Майами вновь нашла свое счастье. Мама Королевой вышла там замуж и уже 28 лет живет со своим вторым мужем. Супруга Порывай представила совсем недавно. Его зовут Игорь, он эмигрировал в США более сорока лет назад. Ее муж – далеко не бедный человек. Супруг Людмилы Ивановны – владелец нескольких ресторанов. Одним из первых он открыл в Майами заведение русской кухни, и с тех пор процветает.

Артистка станцевала на пляже. Фото: Инстаграм.

Недавно в эфире программы «Звезды сошлись» 75-летняя Людмила Порывай призналась, что в Штатах она не работала ни дня. Но, тем не менее, получает там неплохие деньги - минимальную пенсию по старости.

- В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия - 600 долларов по старости (более 44 тысяч рублей. - Ред.), - рассказала Людмила Порывай.