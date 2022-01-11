Оперная певица Светлана Касьян: «Папа Римский уже трижды привился!»

Разговор прошел в рамках часовой аудиенции, которой была удостоена звезда мировой оперы Фото: Личный архив

Папа Римский Франциск является одним из главных защитников вакцинации. Об этом он неоднократно сообщал в интервью. А в беседе с оперной певицей Светланой Касьян понтифик сообщил, что успел привиться от коронавируса уже трижды.

- Папа выступает против так называемой «культуры отмены», призывая изучать и активно использовать все варианты вакцин. Например, нас с моим мужем без проблем пустили в Ватикан со «Спутником», - рассказала kp.ru Касьян.

Разговор прошел в рамках часовой аудиенции, которой была удостоена звезда мировой оперы. Впрочем, обсуждали там не только коронавирус. Светлана презентовала лидеру католической церкви несколько памятных подарков – свой первый сольный альбом под названием Fratelli Tutti (в переводе с итальянского «Все – братья»), к слову посвященный Франциску, а так же картину своей дочери.

- Мой музыкальный подарок Папе очень понравился, он предложил мне организовать презентацию альбома в Ватикане. Кроме того, признался, что хотел бы «побывать с паломничеством на земле Достоевского», поскольку считает нашего классика богословом, - поделилась Светлана.

Отметим, что в декабре 2021 года Папа Римский Франциск отметил свой 85-летний юбилей, с которым его поспешили поздравить лидеры почти всех мировых держав. Несмотря на свой почтенный возраст, глава католической церкви ведет достаточно активный образ жизни - много путешествует и увлекается аргентинскими танцами.