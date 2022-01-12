В безработные хочу, пусть меня научат: Как коронавирус повлиял на массовые увольнения с работы

Счастье не в деньгах, а в количестве свободного времени, как бы говорит нам всем своим видом этот джентльмен в одном ботинке. Фото: Shutterstock

Журнал Forbes назвал его «Большой отставкой». Крупнейший англоязычный форум Reddit дает свою версию: «Движение против работы». Участников этого онлайн-сообщества сейчас уже 1,6 млн против 189 тысяч годом ранее.

Речь идет о массовом добровольном уходе с работы. Только в США за один ноябрь по собственному желанию уволились 4,5 миллиона человек - самая большая цифра за двадцать лет, что отслеживается этот показатель. Причем далеко не все из них перешли на другую работу. Многие просто ушли с рынка труда, выбрав жизнь на пособия и случайные заработки. Банк Goldman Sachs в конце 2021 года предупредил, что «движение против работы» представляет «долгосрочный риск» для рынка труда в стране.

ЧЕМ ПАХАТЬ В СУПЕРМАРКЕТЕ, ЛУЧШЕ ВЫГУЛИВАТЬ СОБАК

Что же произошло? Почему американцы стали массово отказываться от постоянной работы и предпочитают вести свой микробизнес или разовые шабашки? Financial Times рассказала о 30-летней Дорин Форд, десять лет «пахавшей» в супермаркетах Бостона и ненавидевшей свою работу, которая была, по ее словам, «в лучшем случае бессмысленной, а в худшем - унизительной, оскорбительной и эксплуататорской». А потом сделала решительный шаг - уволилась и зарабатывает себе на хлеб тем, что выгуливает собак, которых обожает.

Сейчас она модерирует тему «антиработа» на Reddit. Вот типичное из признаний ее единомышленников, бросивших осточертелую работу. «Может быть, есть другие занятия в нашей жизни, кроме как накапливать прибыль для сверхбогатых людей, и есть смысл вернуть это время себе».

То есть они вовсе не бездельники, им просто надоело и обрыдло «корячиться на дядю», который выжимает из них все соки и к тому же ведет себя высокомерно и агрессивно. Это люди, которые решили для себя: баста! Хватит! И послали работодателя куда подальше. Да еще и публикуют на своем форуме скриншоты писем об увольнении, в которых не стесняются говорить, почему пошли на этот шаг.

ИДЕЙНЫЕ ЛЕНТЯИ

Тут нельзя не задуматься: как же так, всю жизнь в любом капиталистическом обществе человека учат и воспитывают - вперед, только упорным трудом ты сможешь обойти конкурента, дышащего у тебя за спиной, и добиться богатства и признания.

Нет, это явно не бездельники, не антисоциалы, не «дауншифтеры», сознательно бегущие от благ и требований цивилизации. Тут, как выясняется, совсем другое.

Идеологическое основание «движения против работы» не в том, чтобы совсем отказаться от труда, а чтобы сделать его желанным и приносящим удовольствие. Справедливая зарплата, рабочий день - короткий. А работодатель - ну, пусть не кроткий, но вменяемый, вежливый и не рвач. Тех, кто жилы рвет из работников, чтобы его жены-дети-любовницы где-то далеко отдыхали-развлекались-учились, - в игнор. Пусть остаются без работников, пусть за ними побегают-поуговаривают…

Прямо какая-то «коммунистическая ересь» получается. Причем не где-нибудь, а в самой Америке. С той только разницей, что рабочий класс этой страны не за Марксом потянулся, а за Махатмой Ганди - без насилия, революций и классовой борьбы.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?!

Тут опять есть искус впасть в ненужные теории и споры, но просто констатируем: есть у «бездельников» аргументы, бить которые практически невозможно. И главный из них - выкладки экономистов, показывающие, что в США повышение производительности труда и заработной платы шло примерно одинаково с 1948 по 1972 год, а после стали резко расходиться. А в последние годы при новейших технологиях, искусственных интеллектах, передовых методиках производительность труда растет еще шибче. А зарплаты что-то не догоняют… Где деньги, Зин? Следите за списками Forbes.

Безусловно, необходимую жизненную устойчивость наемным работникам, которым не нравятся работодатели, дает достаточно развитая на Западе система социальной поддержки и пособий со стороны государства. В Америке действительно трудно умереть с голода.

Необходимое уточнение: в «движении против работы» высококвалифицированных, а соответственно высокооплачиваемых кадров и спецов нет. Но в американской экономике основная масса рабочих рук - это те, кто фасует, кормит, доставляет, убирает, за чем-то присматривает, что-то ремонтирует. Поэтому работодатели от всяких фастфудов до курьерских и экспресс-доставок не могут найти достаточно работников даже после повышения зарплат.

В КИТАЕ МОЛОДЕЖЬ ЛЕЖИТ ПЛАШМЯ

«Идейная лень» охватила, как оказывается, не только многих американцев. В Китае тоже в прошлом году появились так называемые танпины - «лежащие плашмя». Молодые люди лежат на боку, читают, предаются раздумьям, потому что не хотят ишачить по 12 - 15 часов в день при одном выходном в неделю. Ради чего ломаться? Дом, машина, семья? Да ну их… Есть первые звоночки нового явления и в Англии. Феномен очень нов, как он будет проявлять себя дальше, никто предсказать не берется. Но все согласны: что-то сдвинулось в сознании миллионов вчерашних «винтиков» системы, которые грозят ей «вывернуться», чтобы она или развалилась, или изменила правила.

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