Президент Казахстана сделал важный шаг для консолидации общества

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Острая фаза военной операции в Казахстане позади, ситуация во всех регионах стабильная, основная миссия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) успешно завершена, об этом заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами нижней палаты парламента – Мажилиса. Он подчеркнул, что на момент принятия решения об обращении к ОДКБ за помощью «мы могли полностью утратить контроль над Алматы», и город был бы отдан на растерзание террористам. «Потеряв Алматы, мы потеряли бы столицу, а затем всю страну», – убежден Токаев.

Не допустить симбиоза экстремизма и криминала

Горькие уроки январских мятежей заставляют власти Казахстана начать перестройку вооружённых сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности и внешней разведки. Все они должны максимально эффективно защищать казахстанцев, заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Комитет национальной безопасности республики не разглядел угрозу, а в нескольких городах во время беспорядков представители КНБ покинули места службы. Президент решил переформатировать схему национальной безопасности Казахстана и пересмотреть принципы работы погранслужбы. Будет количественно и качественно укреплена Национальная гвардия, сформированы её новые подразделения в регионах страны. Будет поднята зарплата военнослужащих и правоохранителей.

Президент Казахстана отметил мужество некоторых подразделений силовых структур, давших отпор мародёрам. Он поручил ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям. Глава государства считает необходимым принять меры по противодействию религиозному экстремизму и не допустить его сращивания с криминалом.

Президент сообщил парламентариям, что поэтапный вывод миротворцев начнётся через 2 дня, и процесс вывода займёт не более 10 дней. По словам Касыма-Жомарта Токаева, в настоящий момент в Казахстане находится порядка 2 тысяч миротворцев ОДКБ, охраняющих стратегические объекты.

Президент представил законодателям нового премьер-министра страны Алихана Смаилова, до 2019 года занимавшего должность министра финансов.

Глава кабинета родился в 1972 году, в 1994-м окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «прикладная математика». В 1998 году Смаилов стал заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Затем он работал государственным инспектором администрации президента, председателем Агентства Казахстана по статистике, заместителем министра иностранных дел, вице-министром финансов, председателем комитета по статистике Министерства национальной экономики. В 2015 году Смаилов был назначен помощником президента, до отставки правительства в 2019 году, как уже говорилось, он занимал должность министра финансов.

Теперь Алихану Смаилову предстоит выполнить архисложную задачу – вывести Казахстан из социально-экономического кризиса. Новому премьеру поручено в течение трёх недель разработать программу действий правительства на 2022 год.

«Пришло время отдать должное народу Казахстана»

Выступая перед депутатами Мажилиса, президент выразил надежду на то, что они объективно оценят его инициативу объявить 5-летний мораторий на рост зарплат парламентариев, членов правительства, а также руководителей региональных и местных властных органов. Токаев считает заработные платы этих категорий государственных служащих вполне достаточными. При этом зарплаты административных госслужащих и работников бюджетной сферы будут расти «по мере роста возможностей бюджета», пообещал президент.

Ежегодный уровень инфляции в Казахстане не должен превышать 4 процентов – об этом глава страны также заявил в выступлении перед парламентариями. Он издал распоряжение, согласно которому правительству и национальным банкам поручено разработать комплекс мер, призванных контролировать инфляцию. Меры должны включать в себя сокращение объёма импортной зависимости, снижение уровня избыточного посредничества, эффективное использование инструментов денежно-кредитной политики. Президент Токаев уверен, что только после обуздания инфляции можно будет говорить о повышении реального благосостояния населения страны.

«Благополучие граждан и их социальное самочувствие являются главными и должны всегда находиться в фокусе внимания государства, пора завершать игру с цифрами и переходить к реальным делам», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Вероятно, одним из таких дел станет воплощение в реальность инициативы Токаева обязать богатых предпринимателей в обязательном порядке отчислять деньги в фонд «Народу Казахстана». Глава государства ждёт от них «значительных и регулярных отчислений».

«Сегодня я поручаю создать общественный социальный фонд, он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Благодаря первому президенту – Eлбасы – в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе».

Правительству предстоит определить круг компаний-спонсоров фонда и согласовать с ними объёмы ежегодных взносов на социальные нужды.

В один ряд с этой инициативой можно поставить ещё одно сенсационное заявление Токаева перед парламентариями: «Банк развития Казахстана, по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства. Правительству поручается перестроить деятельность БРК. Остаются непрозрачными, неэффективными и процедуры предоставления мер государственной поддержки. Следует кардинально пересмотреть эти подходы. Это должны быть прозрачные и понятные механизмы. Особое внимание нужно уделить развитию малого и среднего бизнеса в регионах».

Меритократия вместо бюрократии

Касым-Жомарт Токаев считает необходимыми радикальные перемены в сфере управления страной на всех уровнях власти.

«Комплексного реформирования требует система государственного управления. Необходимо признать невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, большую текучесть кадров. Поэтому сохраняется низкий уровень доверия общества к институтам государственной власти. Следует усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления. Реальным принципом приёма и продвижения по службе должен стать принцип «меритократии». Государственная служба должна быть открыта любому казахстанцу», – заявил президент страны.

Он назвал злободневным вопрос доступности высшего образования, и считает, что особое внимание следует уделить целевым грантам для молодёжи густонаселенных регионов.

«Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов. Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России, – подчеркнул Токаев. – Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны. В целом, нам всем нужно изменить взгляд на образование. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников».

Президент Казахстана не намерен закрывать глаза на критическое количество социально-экономических проблем, результатом которых стала январская трагедия-2022.

«Нападения показали, насколько хрупкими оказались наши главные ценности – мир и стабильность», – с горечью признал Касым-Жомарт Токаев. Однако при этом он обращает внимание на то, что во время трагических событий абсолютное большинство сограждан проявили патриотизм и единство в борьбе с экстремистами.

«Считаю, что сплочённость народа, искренняя вера в идеи суверенного развития и Независимости Казахстана являются мощным фундаментом для консолидации общества и прогресса нашей страны. Вместе мы преодолеем все трудности. Вместе мы построим новый Казахстан!» – заключил президент.

«Президент продемонстрировал силу»

Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Санат Кушкумбаев считает, что президент сказал о том, что сейчас, в критический момент, от него ожидает общество. Лейтмотив речи президента – создать новый формат общественного договора. Глава государства предложил обновлённую повестку: это реформа социально-экономической сферы и преобразование всего государственного аппарата, всей системы государственного управления.

По мнению казахстанского аналитика, Токаев обозначил ряд острых проблем. В экономике – это появление «олигополий», т.е. монополий, которые можно образно сравнить с тромбами в кровеносных сосудах. Это ситуация с газом, ставшая триггером повышения цен на горюче-смазочные материалы. Ситуация в сельском хозяйстве, в малом и среднем бизнесе.

«Президент дал понять, что крупные компании являются системообразующими для нашей страны, но при этом они монопольные, и вопрос с ними необходимо решать. В целом в нашей стране ВВП растёт ежегодно, и это наше национальное богатство. Но распределяется национальное богатство несправедливо, и речь идёт не только о том, что уровень валового регионального продукта в различных регионах может отличаться в два раза, но и о растущей разнице доходов богатых и бедных. Это тоже большая проблема, поэтому нам требуется более внятная и чёткая социальная политика. Все эти и другие вызовы будут стоять перед новым правительством Казахстана», – сказал Санат Кушкумбаев.

«Я думаю, сегодня мы уже выходим из политического кризиса, его острая стадия позади. Теперь важно сфокусироваться на той повестке, которая объединит общество. Политический лозунг – «Сила в единстве». Президент продемонстрировал силу, взяв на себя ответственность за выход из кризиса, с которым Казахстан столкнулся впервые за 30 лет. Думаю, в ближайшее время мы и в экономике выйдем на траекторию устойчивого развития. Следует отметить, что по ключевым показателям у нас не наблюдалось спада. Потрясения, конечно, скажутся на инвестиционном и других рейтингах, но в самое ближайшее время Казахстан от них оправится и выйдет на стабильный вектор развития», – прогнозирует аналитик.

Немецкий политолог Александр Рар отмечает, что Токаев «правильно понял», что должен пойти навстречу малоимущим, бедным и крайне недовольным своим положением слоям населения, особенно на юге страны.

«…Фактически нажим или даже борьбу с олигархами, супербогатыми, которую Токаев объявил открыто, как политику правительства, он должен реализовать. Он не может останавливаться на полпути. Думаю, что в Казахстане надо укреплять гражданское общество. Люди в Казахстане хотят принимать участие в построении своего государства. Особенно в рамках среднего бизнеса. Это всё нужно сделать для того, чтобы политических катаклизмов, конфликтов в обществе больше не было. И мне кажется, что Казахстан сейчас выберет путь сближения с Россией, понимая, что от Европы мало что зависит, и мало что можно ожидать», – считает немецкий политолог.

«Народ Казахстана ждёт больших перемен, – считает эксперт, преподаватель Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбай Жубаев. – У нас накопилось много нерешённых экономических, социальных, политических вопросов. Выступая сегодня в парламенте, президент эти вопросы поднял. Некоторые больные точки – очень откровенно обозначил и дал поручение правительству в течение трёх недель в соответствии с тезисами послания подготовить план действий с указанием конкретных исполнителей, сроков и результатов.

В политическом аспекте – Казахстан всегда вместе с Россией», – заключил казахстанский эксперт.