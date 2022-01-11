Бесплатный памятник создателю «Ералаша» Борису Грачевскому установят в Москве

Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Даже не думай умирать», — говорила четвертая жена Екатерина Белоцерковская режиссеру Борису Грачевскому, как он сам вспоминал, после рождения четвертого ребенка. Но в 2021 году, когда из жизни ушло множество известных людей, почил и Борис Юрьевич. Он не смог перенести коронавирус, поскольку страдал множеством сопутствующих заболеваний — в том числе и онкологией.

И вот теперь, в начале 2022 года стало известно, что памятник Грачевскому точно установят на Троекуровском кладбище, где мастер был похоронен.

Инициативу и организацию взял на себя глава «Ленкома» Марк Варшавер, друживший с Борисом Юрьевичем с двадцати лет. Еще в прошлом году он говорил о том, что удалось найти спонсоров для установки «бесплатного» монумента. Одна из гранитных мастерских взялась сделать памятник на безвозмездной основе.

— Мои друзья будут бесплатно делать памятник моему другу Боре Грачевскому, — объяснил тогда Варшавер. — Я уже свел вдову с теми, кто будет это делать. С этой фирмой. Она с ними побеседовала. Теперь она должна высказать им свои пожелания, каким будет памятник. Они позже покажут ей эскизы.

Монумент поставят на Троекуровском кладбище 14 января — в годовщину ухода режиссера

Теперь монумент готов. Есть и дата — 14 января. В этот день в прошлом году Грачевский и ушел из жизни.

— Памятник Борису Юрьевичу откроют 14 января на Троекуровском кладбище, в 15:00, участок номер 21, — сообщила вдова режиссера Екатерина Белоцерковская. И выразила надежду, что соберутся все те, кто помнит Бориса Грачевского и хочет почтить его память в годовщину смерти.

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