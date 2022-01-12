Вопрос дня: А какие казусы случались у вас на удаленке?

Работники канадского банка пришли на корпоратив одетыми в ту одежду, в которой они работали целый год из дома через Zoom. Фото: Twitter.com

Владимир ЗАВОДЧЕНКОВ, ведущий специалист Центра погоды «Фобос»:

- Да, я работал в эфире и сообщал прогнозы погоды в пижамных штанах, на даче за городом. При этом верх был такой: в смокинге или пиджаке, светлой рубашке и с бабочкой. Камера никогда не брала нижний план. А потом я свое «рабочее» фото в полный рост разместил в соцсетях.

Сергей ГОЛОВ, глава Союза туристических агентств:

- Это не казус, а приятная неожиданность - я получил благодарность от ведущих одного из центральных телеканалов. Они на удаленке у меня постоянно брали интервью, а я помог им встретить Новый год в Мексике и 31 декабря получил от них сообщение: спасибо, что встречаем 2022-й под пальмами. А проблемой удаленки стал наплыв мошенников в отрасли. Жулики выдавали себя за известных туроператоров - и клиенты теряли деньги.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- У дочери на удаленке был выпускной. Стоял жаркий июньский день. Мы сидели дома. Она говорит: «Папа, надень брюки!» Я говорю: «Мы же будем сидеть, я и так галстук ради тебя напялил в такую жару!» Дочь сообщает: «В конце будет звучать гимн, придется встать!» Пришлось бежать за штанами.

Марк ТИШМАН, певец и музыкант:

- Удаленка вся стала неприятным казусом. Вот я думал сыграть сейчас музыкальный моноспектакль, но понимаю, что очень рискую. Завел рубрику в Инстаграме «Концерты из спальни». Когда вышли с удаленки и концерты частично вернулись, мои подписчики стали требовать вернуть этот формат: им он понравился как очень личный. А я от отсутствия живого общения со зрителем страдаю.

Леонид КАЛАШНИКОВ, депутат Госдумы:

- Казусом стало то, что я первым из депутатов загремел с ковидом в больницу весной 2020-го. И возникло ощущение, что жизнь разделилась на эру до пандемии и после нее. И я вдруг ясно увидел, в какой растерянности находится этот мир от недостатка понимания ситуации и от страха. Я случайно поехал на томографию, и меня госпитализировали. Но это была никакая не удаленка - я оказался практически отрезан от мира.

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- У нас с братом в один день была сдача математики, у меня - в универе, у него - в школе. И поскольку мы сдавали в одной комнате, то звучало это как искаженное эхо.