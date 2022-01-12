Бывший муж МакSим, бросивший ее беременной, купил певице квартиру за 200 млн и оплачивает лечение

Проблемы с алкоголем наложили заметный отпечаток на внешность певицы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В последние годы на хрупкие плечи МакSим свалилось немало бед. Сначала Марина Максимова (настоящее имя певицы. - Ред.) угодила в страшную аварию. Потом выяснилось, что у артистки серьезные проблемы с алкоголем. Певица тогда даже внешне стала неузнаваема, депрессия и спиртное наложили серьезный отпечаток на ее облик.

Ходили слухи, что артистка начала выпивать из-за проблем в личной жизни. МакSим тяжело переживала развод со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, отцом ее старшей дочери Александры. Потом была встреча с бизнесменом Антоном Петровым, от которого МакSим родила дочь Марию. Но до загса они так и не дошли. Петров изменил беременной артистке с богатой наследницей, дочкой депутата Госдумы Елизаветой Брыксиной, которая впоследствии стала его официальной женой.

У МакSим же снова начались проблемы с зеленым змием. Когда уже Марина начала появляться в нетрезвом виде на концертах, фанаты поняли - артистка в беде. После этого МакSим на какое-то время ушла со сцены, пропала из соцсетей - говорят, была на лечении. Вернулась обновленной, в прекрасной форме. Однако затем последовал тяжелый ковид, который снова разрушил планы о возвращении на сцену. В середине июня 38-летнюю МакSим положили в клинику с 75-процентным поражением легких. Артистку подключили к ИВЛ, а потом, когда ее состояние резко ухудшилось, добавили еще и другой аппарат - ЭКМО. К счастью, организм справился с недугом, два месяца спустя она выписалась из клиники.

На минувшем «Золотом граммофоне» артистка расплакалась, когда вышла на сцену получать награду. МакSим поблагодарила врачей 52-й московской больницы, которые сражались за ее жизнь. Зал был растроган, а журналисты тем временем обсуждали ее наряд. Из-за пышной юбки многие решили, что МакSим снова ждет ребенка. Друзей певицы слухи о беременности весьма удивили.

- Нет, это не так. Марина весит всего 40 кило, она продолжает восстанавливаться после ковида. Она сильно похудела во время болезни, какая беременность? Это все выдумки, - заверили kp.ru друзья МакSим.

Марина Максимова живет в роскошной квартире площадью 500 кв. метров в центре Москвы. На фото - дочь Маша, которую она родила от Петрова. Фото: maksimartist/Instagram

Споет еще не скоро

После выписки из больницы певица выпустила студийную версию своего давнего трека «Заведи». Поклонники обрадовались, мол, скоро Марина запоет. Однако прогнозы врачей не так радужны. Если верить слухам, одно из легких у МакSим так до конца и не восстановилось.

- Говорят, у нее там легочная ткань осталась в минимальном количестве. Большая часть выключена из вентиляции. МакSим советуют сделать пересадку легкого, поскольку восстановить разрушенные болезнью ткани практически невозможно. Можно только поддерживать то, что есть. Сможет ли она потом петь? Вполне возможно, поскольку связки у нее работают. Но поскольку запас воздуха в легких теперь намного меньше, тут уже придется обойтись без длинных нот, - объяснили kp.ru источники, знакомые с историей болезни певицы.

По словам друзей, Марина пока не думает о работе. После болезни на артистку напала депрессия, она осела дома, занимается здоровьем и детьми. Впрочем, психологи говорят, что с апатией после ковида сталкиваются практически все пациенты.

- Как правило, у людей после тяжелого коронавируса случаются депрессии. Плюс нарушение внимания, проблемы со сном, - говорит kp.ru психолог Тина Безлюцки. - Близким МакSим надо проявить терпение, поскольку после коронавируса возвращаться к привычному образу жизни очень тяжело. Многие постковидные пациенты описывают свое состояние, как потерю сил и отсутствие желания что-либо делать, им хочется вести пассивный образ жизни. Отсюда и ослабление социальных контактов, финансовые потери.

Поддержал бывший

Бизнесмен Антон Петров ушел от МакSим, но продолжает поддерживать ее материально. Фото: Instagram.com

Впрочем, финансовое положение у артистки в последние годы стабильное, несмотря на все напасти. МакSим с дочками живет в шикарной квартире площадью 500 квадратных метров в элитном комплексе «Триумф палас» в центре Москвы. И, похоже, ни в чем не нуждается. Стоимость ее апартаментов риелторы оценивают в 200 миллионов рублей.

- Просто я очень много работала и хорошо зарабатывала, - рассказывала Марина Ксении Собчак, пытаясь убедить ее, что сама напела на элитную недвижимость. В это, впрочем, никто особо не верит.

- Да, лет 10 назад у МакSим действительно было много корпоративов. Порой она и по 5 - 7 миллионов рублей за концерт получала. Но в последние годы, конечно же, заработки стали намного скромнее. Вряд ли она сама заработала на квартиру стоимостью в 200 миллионов, - говорит промоутер Алина Красная.

О своем новом избраннике артистка говорит редко, но уверяет, что он есть. Якобы именно новый бойфренд помог ей справиться с болезнью.

- Мой мужчина состоятелен, но я никогда не смогла бы жить за чужой счет. Имя жениха назвать не могу - это помешает его бизнесу, - заявила артистка журналистам.

Между тем друзья артистки говорят, что никакого мужчины рядом с ней сейчас нет. По их словам, элитную палату в больнице Марине оплачивал ее бывший возлюбленный, бизнесмен Антон Петров. И именно он, как заверили нас друзья певицы, купил три года назад для Марины и их общей дочери элитную квартиру неподалеку от метро «Сокол». По соседству с МакSим в ЖК «Триумф палас» живет много чиновников и артистов, в том числе ведущая Первого канала Алла Михеева, актриса Юлия Пересильд.

Плюс ко всему Марина ездит с личным водителем на белом «Майбахе», который стоит не менее 10 миллионов рублей. Эту машину, по словам певицы, ей подарил тот самый таинственный кавалер. Но, как говорят друзья артистки, все банально - это еще один подарок ее бывшего мужа Антона Петрова, который все эти годы пытался загладить вину за свою измену.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«На реабилитацию уйдет год»

После болезни артистка весит всего 40 килограммов. Фото: maksimartist/Instagram

Терапевт Сергей Длин уверен, что после мощной реабилитации можно рассчитывать на возвращение МакSим на сцену.

- Марина перенесла тяжелейшую коронавирусную инфекцию с большим поражением легких - порядка 80 процентов. Так как она провела много времени в медикаментозной коме, в которую ее ввели врачи, организм ослаб. Такое повреждение легких требует серьезной реабилитации. Необходим целый комплекс мероприятий, включая специально разработанную пульмонологами дыхательную гимнастику. Она поможет восстановить микроциркуляцию внутри легких и улучшить питание в тканях, - говорит терапевт. - Очень важна лечебная физкультура. МакSим долго лежала, произошла атрофия всех мышц. Благодаря тому, что МакSим - певица, ее дыхательный аппарат изначально разработан и сильно укреплен, что позволит организму быстрее восстановиться. Думаю, в среднем на реабилитацию уйдет около года.

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