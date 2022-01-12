Наследство Александра Градского: кому достанутся богатства певца и композитора

С четвертой женой Мариной Градский официально зарегистрировал брак незадолго до своей кончины. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Одной из горьких утрат ушедшего года стала безвременная смерть 72-летнего наставника шоу «Голос» Александра Градского. Почти сразу же стали вскрываться предвестники грядущей и обещающей быть жаркой битвы за громадное наследство маэстро…

Что на кону?

Подсчет всех активов Градского - дело непростое. Одна только указанная в декларации недвижимость, находившаяся в его собственности, поражает не меньше размаха октав, которые мог брать его голос.

Градский не скрывал, что всегда был одним из самых высокооплачиваемых музыкантов. Сумел скопить немалое состояние. В центре Москвы в доме на Тверской и в Козицком переулке, где находился знаменитый «Елисеевский» магазин, в котором любил бывать Градский, он в свое время выкупил целый этаж. Как сам отчитался в декларации, в его собственности часть здания площадью 401,5 кв. м. Эти площади сдаются под офисы, салоны, рестораны. Суммарная стоимость недвижимости доходит до 400 млн рублей.

Загородный дом Градского не зря называют дворцом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У музыканта была также комфортабельная квартира в московской высотке элитного жилого комплекса на Мосфильмовской. Этот дом расположен на тщательно охраняемой территории. На 30-метровой кухне в этой квартире полы выложены черным гранитом, белыми мраморными плитами и паркетной доской.Кстати, ремонт на кухне делала передача «Идеальный ремонт». Люстру Градский выбирал в антикварном магазине, сказав, что она напоминает светильник из старого МХАТа. На крыше - парк, внутри - аквапарк и бассейн. По соседству в этом жилищном комплексе есть недвижимость Сати Казановой, Анастасии Заворотнюк, Ксении Бородиной, футболиста Федора Смолова. Последнее время Александр Борисович жил именно на Мосфильмовской. Квартира в этом элитном ЖК оценивается не менее чем в 80 млн рублей.

В собственности композитора и еще одна московская квартира, а также два жилых дома площадью более 1000 кв. м каждый.

Известно, что один загородный дом площадью 1172,6 кв. м находится на земельном участке в 30 соток в элитном подмосковном коттеджном поселке Новоглаголево в 35 км от Москвы и, по оценкам риелторов, стоит порядка 125 млн рублей. Местные жители называют его дворцом. Дом Градского с мраморными колоннами и лепниной. Для облицовки использовались дорогие натуральные материалы, внутри большой кинотеатр. На первом этаже суперкоттеджа огромный бассейн, над которым гигантский экран. Даже вольеры для собак выложены мрамором.

В коттедже Градского дорогая мебель. Всюду статуэтки из личной коллекции певца. И у него было дорогое собрание старинных и раритетных книг, а также виниловых пластинок. Вероятно, стоимость коллекций будут оценивать специалисты. Антиквариат и библиотека тоже войдут в наследственную массу.

Кстати, эта «дача» обросла не только внутренним роскошным убранством, но и легендами. Одна из них гласит, что когда Никита Михалков впервые посетил хоромы Градского, то сказал ему: «Я опасался - начнись что, с вилами в первую очередь придут ко мне. Теперь вижу, что сначала, Саша, придут к тебе!»

Ремонт 30-метровой кухни в квартире музыканта на Мосфильмовской улице делали по проекту дизайнеров из телепередачи «Идеальный ремонт». Фото: Первый канал

Ко всему прочему Градский отчитывался в декларации, что также имеет в собственности девять земельных участков площадью от 304 до 2694 кв. м. В декларации еще указано, что отдельно младшим сыновьям он купил по квартире в Москве площадью 47,8 кв. м каждая.

На банковских счетах музыканта немалые накопления - порядка 300 миллионов рублей. Их тоже разделят между наследниками. Как и частный автопарк люксовых машин Градского, в котором Lincoln Town Car, Toyota 4Runner, Chevrolet Lumina, Mercedes-Benz и Lexus RX 450.

Кто претендует?

Александр Борисович Градский был плодовит не только в творчестве, но и в жизни. У него было четыре жены и осталось четверо детей. Первый студенческий брак с Натальей Градской - в виде пробного шага - продлился несколько месяцев. Вторая женитьба на актрисе Анастасии Вертинской тоже не вылилась в долгосрочный союз во многом из-за бурлящих амбиций супругов. Первые две супруги на наследство не претендуют, и общих детей у Градского с ними нет.

Старшие дети Градского от третьей жены Ольги Фартышевой - сын Даниил и дочь Мария - являются законными наследниками музыканта. Фото: Первый канал

Полноценной семьей композитор называл свою жизнь с третьей супругой Ольгой Фартышевой, которую приметил еще 18-летней студенткой и прожил с ней 23 года, вырастив двоих детей: старшему сыну Даниилу от этого брака сорок лет, а дочке Марии - 35. Последняя жена музыканта, получившая статус его вдовы - украинская модель Марина Коташенко, - моложе Градского на 35 лет, тоже родила ему двоих детей (Александру - 7 лет, Ивану - 3 года). Другими словами, законных наследников пятеро: четверо детей от третьего и четвертого браков и вдова.

Поговаривают, Градский оставил завещание. Однако его можно оспаривать в суде. К тому же у младших несовершеннолетних детей музыканта есть обязательная доля в наследстве вне зависимости от воли умершего.

Кому архив?

Недвижимость и счета в банках станут главным материальным куском наследства певца. Но встать в позу двух его последних жен заставили даже не квадратные метры и рубли. Камнем преткновения стал бесценный частный архив Градского.

В огромных черных кожаных мешках, которые он любовно пополнял всю жизнь, вся его история: редкие эксклюзивные фотографии маэстро, которые никогда не публиковались, его дневники и записи. Личная переписка, в том числе со знаменитыми людьми (а ему довелось общаться, работать и с мировыми звездами), ноты, личные письма, нереализованные наброски. Да одному богу известно, какие интеллектуальные сокровища хранил у себя и ничего не выбрасывал.

Градский не единожды говорил, что не будет при жизни издавать свои рукописи, зарисовки, оформлять их в мемуары. Но шутил, что у него накопился большой материал о нем, на основе которого могут быть изданы целые фолианты. Скорее всего, он прекрасно понимал, что после его смерти интерес к его персоне будет только возрастать. И его частный архив имеет не только исследовательскую ценность, но и историческую, коллекционную и в конечном итоге вполне материальную.

Жена против жены

Третья жена Градского Ольга, которая 23 года вдохновляла маэстро, была все это время его музой и поддержкой, помогала в организации мероприятий и принимала активное участие в его деятельности, считает, что имеет моральное право взять что-то из архива бывшего мужа и отца ее детей. Как минимум на память. А на самом деле возле нее уже есть люди, готовые заняться разбором архивов и подготовкой книг о Градском, фильмов, выставок, экспозиций, вечеров памяти, а то и ток-шоу о нем, что тоже может быть источником неплохого дохода и элементом сохранения памяти. Возможностей и вариантов много.

Ольга имеет прямое отношение к наследию АБ. В отличие от последней супруги композитора, которая сидела дома, воспитывала детей и не вмешивалась в дела мужа.

Третья жена Градского Ольга Фартышева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/ТАСС

И вот после смерти Градского друзья композитора, обеспокоенные судьбой его архива, рассказали журналистам о том, что его молодая вдова, даже не дожидаясь сорока дней, вывозит черные мешки «в неизвестном направлении». Даже не захотела пускать родных в квартиру музыканта.

Кто-то предположил, что вдова решила выбросить груз, освободив квартиру, мало ли, может, будет ее сдавать, ведь она во время брака с Градским нигде не работала, и сейчас ей нужны будут средства на жизнь. Другие уверены, что женщина решила спрятать мешки, чтобы архив не попал в наследственную массу, которая подвергнется разделу. Загадочные черные мешки, за разбор которых рвутся взяться соратники Градского, уже стали поводом для нарождающегося спора между двумя последними семьями мастера.

«Наверное, по-человечески третья жена имеет моральное право что-то получать из архива бывшего мужа, но в юридическом поле она как бывшая ни на что не может претендовать. Однако их общие с Градским двое взрослых детей - полноценные наследники первой очереди. Вопросы духовного наследия часто сложнее, чем имущественные споры», - считает юрист Дмитрий Кузьмичев.

А что насчет авторских прав?

Родные не собираются пускать на самотек и вопрос об авторских правах на произведения Градского - это отдельный куш.

Все авторские отчисления от всех произведений при жизни получал сам Градский. А после смерти они отходят к наследникам. По договоренности авторские права может унаследовать как один из них (отказавшись от других благ в пользу иных претендентов), так и они могут быть разделены в процентном отношении между всеми наследниками.

Градский - автор более 200 песен, различных рок-опер. Любое использование его творческого наследия предполагает выплату правообладателям авторских отчислений. Авторские права в наше время (в отличие от советского) работают. И это регулярный и немалый доход.

Похоже, претендует на лидерство в этом вопросе старший сын Градского Даниил. Предполагается, что он заинтересован в первую очередь во владении и управлении правами на творческое наследие отца. Даниил хоть и провел все эти годы в тени знаменитого папы, но явно не лишен амбиций, к тому же многому научился у родителя. Даниил имеет музыкальное образование и хорошо поет.

Вообще Градский был против семейственности в искусстве, потому не протежировал сына, но дал ему возможность зарабатывать в руководимом им театре. Поговаривают, теперь Даниил (не исключено, не без советов матери) захотел стать полноценным преемником отца. Инсайдеры сообщали, что он метил занять место родителя в театре «Градский Холл». В прессе писали, что вроде как сын предлагал сотрудникам театра обратиться к президенту с просьбой, чтобы он стал худруком безвременно осиротевшего государственного заведения культуры. Но пока стать «наследным принцем» Даниилу не дали - правительство Москвы назначило исполняющим обязанности руководителя композитора, автора мюзикла «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова (у которого вообще-то есть свой театр). Вопрос о смене названия «Градский Холл» при этом не стоит.

Очевидно, не все «скелеты» из шкафов вынуты… Пока обе стороны наследников воздерживаются от публичных комментариев и не устраивают разборок на страницах газет или на ток-шоу, но, скорее всего, и до пикировок в прессе очередь дойдет.

Как будет развиваться процесс дележки наследства и кому что достанется, узнаем со временем.

КСТАТИ

Женился в последний момент

Планы последней жены Градского Марины Коташенко пока не прояснены. Будет ли она и дальше оставаться в тени или начнет свою партию?

Но советчики, очевидно, есть и у нее. Друзья Градского рассказывали журналистам, что после перенесенного осенью коронавируса Александр Борисович сильно сдал. И тут же Марина стала усердно подталкивать его узаконить отношения, «настойчиво с ним об этом говорила». Или сама догадалась, или кто научил, но «ход конем» сделала очень верный и, главное, своевременный. С десяток лет не тянула своего мужчину в загс (зная, что он скептически относится к штампу в паспорте), не настаивала, показывая образцовую кротость и то, что любит его, а не претендует захватить какие-либо его блага. Сам Градский говорил: «Марина меня любит не за мои деньги, а за меня». Но перед его смертью настояла на своем - на женитьбе, став законной наследницей. С другой стороны, видимо, женщина хотела защитить себя и своих отпрысков, учитывая то, что ее отношения со взрослыми детьми мужа не сложились.

«Она действовала грамотно. Понимала, что в случае чего ее просто могут попросить из дома - если брак не зарегистрирован, то гражданская жена вообще не может ни на что претендовать», - говорит юрист Дмитрий Кузьмичев.

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