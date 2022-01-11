Александр Гордон вернулся к молодой красавице-жене

Гордон с женой и детьми. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В августе 2020 года громом среди ясного неба стало известие о разводе Александра Гордона с четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой. Брак телеведущего, в который никто не верил, продержался шесть лет. Плодом любви этого союза стали два чудесных мальчика - Александр и Федор. Поклонники очень переживали за кумира, личная жизнь которого опять обернулась крахом. Однако на днях стало известно, что артист воссоединился красавицей-женой.

Александр Гордон и его молодая жена Нозанин Абдулвасиевой, родившей ему двух сыновей, разошлись без скандалов и взаимных обид. Вероятно, потому супругам удалось вновь быть вместе.

Сейчас они отдыхают на Мальдивах. Ведущий организовал семейные каникулы в райском уголке.

Ноза так отреагировала на расспросы о воссоединении с мужем. "Мы дружны. И да, дети часто и много времени проводят с Сашей", - призналась красавица.

Напомним, Александр Гордон четыре раза пробовал построить крепкую семью. До того, как жениться на Нозанин, он жил в браке со студенткой Ниной Тригориной. С 18-летней Щстуденткой он прожил всего два года.

До 2006 года его женой была Екатерина Гордон. Брак просуществовал шесть лет.

Первой супругой ведущего была переводчица Мария Бердникова, от которой имеет дочь Анну (девушка на шесть лет старше Нозы).

Каждая новая жена Гордона оказывалась моложе предшественницы. Так, Ноза младше Александра на 30 лет. Она - внучка режиссера, заслуженного деятеля искусств России и Таджикистана, академика "Ники", члена правления Гильдии кинорежиссеров России Валерия Ахадова.