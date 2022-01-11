Забеременевшая с помощью ЭКО дочь Турецкого сделала аборт, узнав о синдроме Дауна у ребенка

Наталья Турецкая осенью сделала ЭКО и забеременела. Фото: Инстаграм.

Дочь Михаила Турецкого, основателя и руководителя «Хора Турецкого», еще осенью сообщила о своей беременности. Наталья уже воспитывает двоих детей, но страстно мечтала о третьем. Поэтому 37-летняя женщина сделала ЭКО в одной из столичных клиник. Однако в декабре УЗИ показало, что у плода имеются отклонения. Наталья прошла через серию анализов, в результате которых врачи поставили будущему малышу диагноз: синдром Дауна. Наталья решила прервать беременность, поскольку не захотела брать на себя ответственность по уходу за больным малышом. На своей странице в соцсети Турецкая объяснила, почему сделала этот нелегкий выбор.

- Биопсия все подтвердила. Инвазивный (прокол живота, чтобы совершить забор и исследование биоматериала плода) метод не врет. Конечно, я и в страшном сне не могла подумать, что такое может коснуться нашей семьи. Ведь вероятность была ничтожна. И я в диком шоке от этой информации, так резко на меня свалившейся в новом 2022 году, который я встречала такая окрыленная и счастливая, - рассказала дочь Михаила Турецкого.

Наталья говорит, что долго думала, прежде чем принять это трудное решение. Она все взвесила и надеется на понимание.

- Для меня ситуация однозначна. Я трезво оцениваю силы, возможности и последствия. Никогда не принимаю эмоциональных решений, все 200 раз перепроверю, и никогда не буду рубить сплеча. Это счастье, что существуют точные обследования, и ты еще можешь влиять на исход событий. Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И еще, мы не вечны. Кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется? А если он умрет в первые годы жизни? Я себе никогда не прощу! Это не убийство, а спасение, - считает Турецкая.

Врачи предупредили будущую маму, что ребенок родится с синдромом Дауна. Фото: Инстаграм.

Наталья поблагодарила всех сочувствующих за поддержку и призналась, что делится своей историей не для пиара.

- Именно эта беременность вернула в меня веру «я могу» и показала, что невозможное возможно, мечты могут сбываться. Гигантское, титаническое спасибо всем тем, кто разделяет со мной ситуацию… Еще раз хочу обратить внимание, что я никому не навязываю свою позицию, я ни в коем случае никого не призываю поступать аналогично. Я просто констатирую факты и сообщаю свои новости. Просто так сложились обстоятельства. Что мне делать? Промолчать? Соврать, только бы вы не думали, что я хочу попиариться? Тут по принципу - сказал «а» говори и «б». Начала рассказывать про весь путь - будь добра, рассказывай и про финал, - подчеркнула она.

Наталья и ее муж Дмитрий уже воспитывают двоих детей. Фото: Инстаграм.

Наталья – старшая дочь Михаила Турецкого. Наследница артиста получила юридическое образование и работает в офисе «Хора Турецкого». Наталья замужем за бизнесменом Дмитрием Гилевичем. Они сыграли свадьбу в 2018 году, после восьми лет совместной жизни. Супруги воспитывают двоих детей – семилетнего Ивана и пятилетнюю Елену.