Шокирующие подробности состояния Леонида Куравлева: последние полгода актер прикован к постели

Леонид Куравлев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стали известные новые подробности состояния тяжелобольного Леонида Куравлева. Знаменитого актера привезли в дом престарелых в лежачем состоянии.

Поклонники сильно переживают за Леонида Куравлева. Новость о том, что артиста госпитализировали в Коммунарку из дома престарелых, потрясла общественность. Однако теперь появились шокирующие детали о кумире миллионов

Леонида Вячеславовича привезли в дом престарелых минувшим летом. "Примерно полгода назад. Именно с последствиями своего горевания после смерти жены. В апатии, депрессии. При этом Леонид Вячеславович был и физически в плохом состоянии, которое шло от невозможности без нее жить. Он лежал, не ходил совсем", - цитирует сотрудницу учреждения "СтарХит".

По ее словам, актер выглядел очень худым. "Конечно, изменился с возрастом, но был узнаваем", - поведала женщина.

Что касается воспаления легких, от которого сейчас лечат актера в ковидной больнице, сотрудники дома престарелых затрудняются объяснить природу его возникновения. "Врачи говорят, что у пожилых людей пневмония развивается быстро, даже если нет непосредственного контакта с больным. Лежачий образ жизни подводит. В какой-то момент Куравлев взял и затемпературил", - добавили в учреждении.

Напомним, звезда экрана всегда был необщительным, но после смерти жены Нины Васильевой в 2012 году артист замкнулся в себе. Леонид Вячеславович отключил телефоны и перестал выходить в свет, жил затворником. Он долгие годы носил траур по умершей жене. "Я всегда его одного видела. Всегда в черном. Траурная кепка у него черная, куртка. Всегда грустный. Он в трауре после ухода жены. Это его очень подкосило", - рассказывала соседка актера.