В юности Джим Кэрри пародировал Брежнева

«Маска» предъявила публике не только свежее лицо, но и феерические по меркам 1994 года компьютерные спецэффекты

КАК ОН ЧУТЬ НЕ СТАЛ СТАЛЕВАРОМ

Джим Кэрри стал американцем только в 2004 году, когда официально принял гражданство США. А до этого был канадцем. Родился он в Ньюмаркете, пригороде Торонто, в скромной семье бухгалтера и домохозяйки. У обоих родителей французские корни, и фамилия «Кэрри» - на самом деле англизированное французское «Каррэ».

Его детство прошло в большой бедности: в один ужасный день отец потерял работу, а потом семья лишилась дома, и была вынуждена жить в фургоне, прицеленном к старенькому фольксвагену. Потом отец нашел другую работу - бухгалтером на шинном заводе. Но, чтобы расплачиваться за жилье, Джим и его брат были вынуждены после школы становиться на этом предприятии то уборщиками, то охранниками. В тот момент пределом мечты Джима было стать сталеваром - ему казалось, что на сталеплавильном заводе самые лучшие рабочие места в округе (да так, в целом, и было).

Однако у Джима было одно увлечение: строить рожи и передразнивать других людей. Получалось так хорошо, что еще подростком он начал выступать в клубах в качестве пародиста (мать специально сшила ему для этого костюм из полиэстера). Первый гонорар в 20 канадских долларов он получил в 17 лет. Дела шли ни шатко ни валко, иногда Джиму аплодировали, а иногда его освистывали. Прорыв произошел в 1981-м - его портрет появился в газете «Торонто Стар»: тамошний критик, впечатленный пародией Джима на певца Сэмми Дэвиса-младшего, назвал его восходящей звездой. А потом его заметил известный комик Родни Дэйнджерфилд, и пригласил участвовать в своих шоу «на разогреве».

Пределом мечты Джима было стать сталеваром - ему казалось, что на сталеплавильном заводе самые лучшие рабочие места в округе Фото: EAST NEWS

В общем, после многих проб и ошибок, удач и разочарований, Канада была покорена: в Торонто Джим Кэрри стал знаменитостью. Но ему хотелось большего - завоевать американское телевидение и Голливуд. Карабкаться на эту гору пришлось гораздо дольше. С большим трудом он попал на шоу Джонни Карсона, где за несколько минут спародировал множество людей и существ - от Элвиса Пресли и Джека Николсона до Л.И. Брежнева и лягушонка Кермита. Получил роль в ситкоме «Утиная фабрика» о молодом аниматоре, рисующем мультики про приключения утенка. А вот в кино дела шли со скрипом: ему постепенно начали давать роли, но в невыдающихся, мягко говоря, картинах, типа молодежной вампирской комедии «Однажды укушенный». Он отчаянно пытался пробиться в главное американское юмористическое телешоу Saturday Night Live, но на прослушиваниях ему несколько раз давали от ворот поворот… Продолжал выступать и на сцене - но там публика видела в нем только пародиста, в других жанрах она его принимать отказывалась.

СВЕЖЕЕ «РЕЗИНОВОЕ ЛИЦО»

А поворотным моментом стало участие в скетчкоме «В живых красках». Кэрри и сам не догадывался, что именно там его заметят продюсеры комедии «Эйс Вентура: детектив по розыску домашних животных». Они никак не могли найти актера на главную роль: думали об Алане Рикмане (! - только представьте в этом образе профессора Снегга), о Вупи Голдберг (переписать сценарий, превратив героя в женщину, было бы нетрудно). Но вот взгляды продюсеров наткнулись на Джима, и…

«Эйс Вентура» был еще спокойным фильмом по сравнению с «Маской»

Он говорил: «Я знал, что либо зрители пойдут на этот фильм, либо он полностью меня разрушит». В роли Эйса Вентуры он хотел быть «безостановочно смешным», «устроить рок-н-ролл». И к его стилю после этой картине мгновенно прилепился английский эпитет manic - «перевозбужденный», «безумный», «маньяческий».

Конечно, «Эйс Вентура» был еще спокойным фильмом по сравнению с «Маской», где Кэрри смог проявить это маньячество в полной мере. Картина была основана на довольно взрослых комиксах издательства Dark Horse, в которых старинная маска, как бы наделенная душой, превращала парня по имени Стэнли Ипкисс в злодея (его потом убивала подруга). Маска вообще запросто делала из людей каких-то монстров. Но в Голливуде решили сбавить обороты и превратить экранизацию в невинное, практически детское развлечение: человек, надевший маску, становился не убийцей, а всего лишь любителем проказ, словно сбежавшим из мультика. Трудно поверить, но к этой нехитрой концепции фильм мучительно шел несколько лет: то его хотели сделать фильмом ужасов, то романтической комедией, а на главную роль планировали то Николаса Кейджа, то Робина Уильямса, то Мэтью Бродерика. И лишь когда на роль утвердили Кэрри, которого заметили в том же судьбоносном сериале «В живых красках», дела пошли на лад.

Джим Кэрри стал американцем только в 2004 году, когда официально принял гражданство США Фото: EAST NEWS

«Маска» предъявила публике не только свежее лицо («резиновое лицо» - это прозвище Кэрри к тому моменту уже заработал благодаря своим выступлениям), но и феерические по меркам 1994 года компьютерные спецэффекты. И в итоге фильм собрал огромные деньги - 350 миллионов долларов. Залакировал этот успех Кэрри ролью в комедии «Тупой и еще тупее», многих шокировавшей грубостью, но тоже ставшей суперхитом.

ЛЕКАРСТВО ОТ МАНЬЯЧЕСТВА

Теперь Джим был звездой Голливуда. Оставалось доказать всем, что он - если буквально переводить английское выражение - «может делать драму». На вершине лестницы к признанию находился не гонорар в 20 миллионов долларов за фильм (именно такие чеки Кэрри вскоре стал получать), а «Оскар». Но до «Оскара» он так и не добрался.

Он снимался у крупных режиссеров, - Милоша Формана («Человек на Луне») и Питера Уира («Шоу Трумана»), - но Киноакадемия не отметила его усилия даже номинацией. Как не отметила лучшую на сегодня роль в «Вечном сиянии чистого разума». Режиссер Мишель Гондри сделал практически невозможное - излечил Кэрри от его привычной «маниакальности», превратив в обычного человека и хорошего актера. Он запрещал ему импровизировать на съемках, но при этом сам пытался сбить с толку: например, в последнюю секунду перед командой «Мотор!» внезапно требовал сыграть сцену совершенно по-другому, чем планировалось. Понадобилось множество хитростей, чтобы мы увидели совершенно другого Джима Кэрри. Может быть, похожего на настоящего.

Вообще-то он достаточно закрытый человек, уж точно не стремящийся попасть на страницы светской хроники или открывать душу перед интервьюерами. Если говорить о личной жизни, у него периодически возникают романы с девушками, но распространяться о них не стремится ни он, ни девушки. Однако в середине 2010-х случилась большая драма, о которой писали очень много.

В 2015-м тело Катрионы было найдено в ее лос-анджелесской квартире - она совершила самоубийство Фото: EAST NEWS

У Джима был роман с Катрионой Уайт, ирландкой в два раза моложе его. Она была специалисткой по киногриму, из родной страны перебралась в Голливуд, там поработала на нескольких больших фильмах… После бурного романа с Кэрри она вышла замуж, но отношения с актером, судя по всему, не прервала. В 2015-м тело Катрионы было найдено в ее лос-анджелесской квартире - она совершила самоубийство. Кэрри выпустил официальное сообщение, где назвал Катриону "милым и нежным ирландским цветком, слишком чувствительным для этой земли: любить и быть любимой - все, что заставляло ее радоваться". Однако официальный муж заявил, что Джим мог быть причастен к ее смерти, поставляя ей лекарства, которые могут представлять опасность для здоровья. Кэрри пришел в бешенство, заявив: это «Какая это гадость… Бессердечная попытка нажиться на мне и на женщине, которую я любил. Было бы легко встретиться с адвокатом этого человека и все уладить за закрытыми дверями, но бывают моменты, когда нужно встать и защищаться от зла в этом мире». Дело так ничем и не закончилось, но более общительным после него Джим точно не стал.

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ

«Маска» (1994)

«Лжец, лжец» (1997)

«Шоу Трумана» (1998)

«Человек на Луне» (1999)

«Брюс Всемогущий» (2003)

«Вечное сияние чистого разума» (2004)

«Лемони Сникет: 33 несчастья» (2004)

«Я люблю тебя, Филлип Моррис» (2008)

«Рождественская история» (2009)

«Шучу» (сериал, 2018-2020)