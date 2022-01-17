В юности Джим Кэрри пародировал Брежнева

«Маска» предъявила публике не только свежее лицо, но и феерические по меркам 1994 года компьютерные спецэффекты
Джим Кэрри стал американцем только в 2004 году, когда официально принял гражданство США. А до этого был канадцем. Родился он в Ньюмаркете, пригороде Торонто, в скромной семье бухгалтера и домохозяйки. У обоих родителей французские корни, и фамилия «Кэрри» - на самом деле англизированное французское «Каррэ».
Его детство прошло в большой бедности: в один ужасный день отец потерял работу, а потом семья лишилась дома, и была вынуждена жить в фургоне, прицеленном к старенькому фольксвагену. Потом отец нашел другую работу - бухгалтером на шинном заводе. Но, чтобы расплачиваться за жилье, Джим и его брат были вынуждены после школы становиться на этом предприятии то уборщиками, то охранниками. В тот момент пределом мечты Джима было стать сталеваром - ему казалось, что на сталеплавильном заводе самые лучшие рабочие места в округе (да так, в целом, и было).
Однако у Джима было одно увлечение: строить рожи и передразнивать других людей. Получалось так хорошо, что еще подростком он начал выступать в клубах в качестве пародиста (мать специально сшила ему для этого костюм из полиэстера). Первый гонорар в 20 канадских долларов он получил в 17 лет. Дела шли ни шатко ни валко, иногда Джиму аплодировали, а иногда его освистывали. Прорыв произошел в 1981-м - его портрет появился в газете «Торонто Стар»: тамошний критик, впечатленный пародией Джима на певца Сэмми Дэвиса-младшего, назвал его восходящей звездой. А потом его заметил известный комик Родни Дэйнджерфилд, и пригласил участвовать в своих шоу «на разогреве».
Пределом мечты Джима было стать сталеваром - ему казалось, что на сталеплавильном заводе самые лучшие рабочие места в округе
Фото: EAST NEWS
В общем, после многих проб и ошибок, удач и разочарований, Канада была покорена: в Торонто Джим Кэрри стал знаменитостью. Но ему хотелось большего - завоевать американское телевидение и Голливуд. Карабкаться на эту гору пришлось гораздо дольше. С большим трудом он попал на шоу Джонни Карсона, где за несколько минут спародировал множество людей и существ - от Элвиса Пресли и Джека Николсона до Л.И. Брежнева и лягушонка Кермита. Получил роль в ситкоме «Утиная фабрика» о молодом аниматоре, рисующем мультики про приключения утенка. А вот в кино дела шли со скрипом: ему постепенно начали давать роли, но в невыдающихся, мягко говоря, картинах, типа молодежной вампирской комедии «Однажды укушенный». Он отчаянно пытался пробиться в главное американское юмористическое телешоу Saturday Night Live, но на прослушиваниях ему несколько раз давали от ворот поворот… Продолжал выступать и на сцене - но там публика видела в нем только пародиста, в других жанрах она его принимать отказывалась.
А поворотным моментом стало участие в скетчкоме «В живых красках». Кэрри и сам не догадывался, что именно там его заметят продюсеры комедии «Эйс Вентура: детектив по розыску домашних животных». Они никак не могли найти актера на главную роль: думали об Алане Рикмане (! - только представьте в этом образе профессора Снегга), о Вупи Голдберг (переписать сценарий, превратив героя в женщину, было бы нетрудно). Но вот взгляды продюсеров наткнулись на Джима, и…
«Эйс Вентура» был еще спокойным фильмом по сравнению с «Маской»
Он говорил: «Я знал, что либо зрители пойдут на этот фильм, либо он полностью меня разрушит». В роли Эйса Вентуры он хотел быть «безостановочно смешным», «устроить рок-н-ролл». И к его стилю после этой картине мгновенно прилепился английский эпитет manic - «перевозбужденный», «безумный», «маньяческий».
Конечно, «Эйс Вентура» был еще спокойным фильмом по сравнению с «Маской», где Кэрри смог проявить это маньячество в полной мере. Картина была основана на довольно взрослых комиксах издательства Dark Horse, в которых старинная маска, как бы наделенная душой, превращала парня по имени Стэнли Ипкисс в злодея (его потом убивала подруга). Маска вообще запросто делала из людей каких-то монстров. Но в Голливуде решили сбавить обороты и превратить экранизацию в невинное, практически детское развлечение: человек, надевший маску, становился не убийцей, а всего лишь любителем проказ, словно сбежавшим из мультика. Трудно поверить, но к этой нехитрой концепции фильм мучительно шел несколько лет: то его хотели сделать фильмом ужасов, то романтической комедией, а на главную роль планировали то Николаса Кейджа, то Робина Уильямса, то Мэтью Бродерика. И лишь когда на роль утвердили Кэрри, которого заметили в том же судьбоносном сериале «В живых красках», дела пошли на лад.
Джим Кэрри стал американцем только в 2004 году, когда официально принял гражданство США
Фото: EAST NEWS
«Маска» предъявила публике не только свежее лицо («резиновое лицо» - это прозвище Кэрри к тому моменту уже заработал благодаря своим выступлениям), но и феерические по меркам 1994 года компьютерные спецэффекты. И в итоге фильм собрал огромные деньги - 350 миллионов долларов. Залакировал этот успех Кэрри ролью в комедии «Тупой и еще тупее», многих шокировавшей грубостью, но тоже ставшей суперхитом.
Теперь Джим был звездой Голливуда. Оставалось доказать всем, что он - если буквально переводить английское выражение - «может делать драму». На вершине лестницы к признанию находился не гонорар в 20 миллионов долларов за фильм (именно такие чеки Кэрри вскоре стал получать), а «Оскар». Но до «Оскара» он так и не добрался.
Он снимался у крупных режиссеров, - Милоша Формана («Человек на Луне») и Питера Уира («Шоу Трумана»), - но Киноакадемия не отметила его усилия даже номинацией. Как не отметила лучшую на сегодня роль в «Вечном сиянии чистого разума». Режиссер Мишель Гондри сделал практически невозможное - излечил Кэрри от его привычной «маниакальности», превратив в обычного человека и хорошего актера. Он запрещал ему импровизировать на съемках, но при этом сам пытался сбить с толку: например, в последнюю секунду перед командой «Мотор!» внезапно требовал сыграть сцену совершенно по-другому, чем планировалось. Понадобилось множество хитростей, чтобы мы увидели совершенно другого Джима Кэрри. Может быть, похожего на настоящего.
Вообще-то он достаточно закрытый человек, уж точно не стремящийся попасть на страницы светской хроники или открывать душу перед интервьюерами. Если говорить о личной жизни, у него периодически возникают романы с девушками, но распространяться о них не стремится ни он, ни девушки. Однако в середине 2010-х случилась большая драма, о которой писали очень много.
В 2015-м тело Катрионы было найдено в ее лос-анджелесской квартире - она совершила самоубийство
Фото: EAST NEWS
У Джима был роман с Катрионой Уайт, ирландкой в два раза моложе его. Она была специалисткой по киногриму, из родной страны перебралась в Голливуд, там поработала на нескольких больших фильмах… После бурного романа с Кэрри она вышла замуж, но отношения с актером, судя по всему, не прервала. В 2015-м тело Катрионы было найдено в ее лос-анджелесской квартире - она совершила самоубийство. Кэрри выпустил официальное сообщение, где назвал Катриону "милым и нежным ирландским цветком, слишком чувствительным для этой земли: любить и быть любимой - все, что заставляло ее радоваться". Однако официальный муж заявил, что Джим мог быть причастен к ее смерти, поставляя ей лекарства, которые могут представлять опасность для здоровья. Кэрри пришел в бешенство, заявив: это «Какая это гадость… Бессердечная попытка нажиться на мне и на женщине, которую я любил. Было бы легко встретиться с адвокатом этого человека и все уладить за закрытыми дверями, но бывают моменты, когда нужно встать и защищаться от зла в этом мире». Дело так ничем и не закончилось, но более общительным после него Джим точно не стал.
«Маска» (1994)
«Лжец, лжец» (1997)
«Шоу Трумана» (1998)
«Человек на Луне» (1999)
«Брюс Всемогущий» (2003)
«Вечное сияние чистого разума» (2004)
«Лемони Сникет: 33 несчастья» (2004)
«Я люблю тебя, Филлип Моррис» (2008)
«Рождественская история» (2009)
«Шучу» (сериал, 2018-2020)