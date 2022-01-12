Агрессивный русофоб станет министром информации Казахстана?

Аскар Умаров. Фото: primeminister.kz

У властей Казахстана было много вариантов, как отблагодарить Россию, спасшую своих соседей от кровавой резни и хаоса. Выбрали самый удивительный, такой, что при оценке этого управленческого решения трудно подобрать слова. В списке назначенцев в новое правительство (его должны утвердить уже 12 января, утром) обнаружился некий Аскар Умаров, министр информации и общественного развития Казахстана.

Товарищ заслуженный. До январских погромов работал в том же министерстве, вице-министром, теперь, по итогам смуты, пошел на повышение. За какие же заслуги? Главное – будущему министру Умарову запрещен въезд в Россию. Вообще, Россия крайне неохотно использует такие меры – запрет на въезд, для этого надо быть как минимум отпетым бородачом из ИГИЛ (запрещенного в РФ) или отъявленным рецидивистом.

А товарищ Умаров, смог заработать этот запрет на чистой кабинетной работе. Еще в 2017 году, возглавляемое им госинформагентство «Казинформ» (по уровню – наш ТАСС или РИА Новости) напечатало карту, где к Казахстану уже прирезаны российские (Омск, Оренбург), узбекские и китайские территории. Именно с Умаровым связывают появление в Казахстане «языковых патрулей» минувшим летом. Все видели съемки «работы» этих патрульных: толпа отморозков требует от случайных прохожих, чтобы они говорили на казахском языке.

При этом, на русском в Казахстане говорят все. Русский – язык межнационального общения постсоветского пространства и этот факт не признают только совсем уж упоротые националисты. Так что, можно представить, какую информполитику готовится вести Казахстан при новом министре, и кто будет жертвами этой политики.

Еще одна заслуга Аскара Умарова, его работа на Турцию и ее проект «Великий Туран» - объединение всех тюркоязычных регионов мира, включая Татарстан, Башкирию и Якутию в одну гиперимперию под мудрым руководством Султана-Эрдогана. То есть, подчинить Казахстан владычеству Анкары.

Можно предположить, что новый министр информации, как выпускник университета «Туран» и вице-президент Тюркской академии, является гауляйтером проекта в будущем вилайяте Казахстан. Самые свои сокровенные мысли, до понимания которых еще не дозрел казахский социум, Аскар Умаров транслирует через соцсети. Добрые люди сделали подборку его высказываний, комментировать там нечего. Сами смотрите, думайте: В память о воинах-казахах из дивизии Панфилова: "Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"

Обращаясь к 3,5 миллионам русских граждан:

"Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажите спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит". О нашем общем историческом пути:

"Действия, вызванные форсированной экономической и политической интеграцией с Российской Федерацией, вызывают тревоги относительно будущности казахского языка и культуры, а также опасения потери фактической независимости. Интеграция с Россией вызывает тревоги и социального характера, особенно на фоне роста цен на продукты и ограничения доступа к более качественным (нероссийским) товарам". Возникает лишь один вопрос – зачем такая одиозная фигура нужна президенту Токаеву? Я насчитал ровно три причины.

Первая:

Это недорогой, но эффектный политтехнологический ход. Весь информационный фокус сосредотачивается именно на Аскаре Умарове. Возникает лютый скандал, под аплодисменты собравшихся, мерзавца вычеркивают из списка. Новый президент красиво обозначается перед Москвой, как борец с пещерным национализмом и мракобесием. Русским гражданам Казахстана такая принципиальность тоже приятна.

Вторая:

Из списка нового кабинета министров Аскара Умарова вычеркивать не будут, это дань казахским националистам. Они есть, их много. Заручиться их поддержкой в период политической нестабильности и уличного хаоса очень важно. Янукович, помню, тоже заручался.

Третья:

Послание Москве: всем спасибо, все свободны. У нас тут своя атмосфера. Какая? Вам расскажет Аскар Умаров.

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