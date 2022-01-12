Михаил Зеленский. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Умер известный телеведущий Михаил Зеленский. Ему было 46 лет. Первый ведущий "Прямого эфира" начинал карьеру на радио в Хабаровске. В середине 90-х он переехал в Москву.

Михаил Зеленский внезапно скончался в Доминикане, передает "СтарХит". Трагедия разыгралась во время отдыха. Телеведущий попал в местную больницу, но врачи не смогли спасти мужчину. Пока неизвестно, из-за чего произошло такое горе, но трагические известия подтвердили родственники Зеленского.

Ранее Михаил уже был в шаге от смерти. Много лет назад его избили до беспамятства.

"Одна такая передряга закончилась больницей. Фактически вся радиостанция занималась поиском лекарств, организацией ухода. Собирали медикаменты по военным госпиталям. Прошел какой-то промежуток времени, и, вероятно, именно из-за этого случая Михаил Зелинский решил оказаться в Москве", - вспоминал в юбилейном выпуске программы "Прямой эфир" канала "Россия 1" режиссер Евгений Каплун.

Михаил действительно долго восстанавливал тогда здоровье. "Весь город мне помогал. Я огромное спасибо хотел сказать врачам. Они сделали невероятное", - делился .он

Зеленский работал на телеканале "Культура", а также преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино". Он был ведущим 443 выпусков "Прямого эфира" до того, как его заменил Борис Корчевников.

В 2018 году ведущий обрел долгожданное счастье. Он женился на психологе Миле Рубинчик. До этого Михаил был женат дважды. От второй супруги, фигуристки Елены Грушиной у него родились две дочери.