Причина смерти Михаила Зеленского: последняя поездка в жизни

Михаил Зеленский. Фото: кадр программы "Прямой эфир"

Михаил Зеленский скоропостижно скончался на отдыхе в Доминикане. Причиной смерти телеведущего, по предварительным данным, стал инсульт, сообщает сайт mk.ru.

"Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский", - сообщил заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович.

Телеведущий ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах. 46-летний Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане. Он попал в местную больницу, но врачи не смогли его спасти.

В Доминикане он отдыхал с третьей супругой Милой Рубинчик. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии.

Михаил Зеленский с супругой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Печальное известие шокировало общественность. Поклонники поспешили принести соболезнования семье Михаила. "По каналу «Культура» объявили о смерти Михаила. Царствие небесное", "Какое горе", - пишут россияне.

Звездный адвокат Сергей Жорин лично звал Михаила. "Я познакомился с Михаилом Зеленским, когда он был ведущим программы «Прямой эфир», я периодически участвовал в этой программе в качестве гостя, в качестве эксперта. Ну, и в рамках участия, конечно общался с Михаилом Зеленским. Очень харизматичный телеведущий, всегда блестяще подготовлен. Всегда большой профессионал, стильный человек и, конечно, эта новость повергла мена в шок», - цитирует Жорина Пятый канал.