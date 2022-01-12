Красавица-вдова Зеленского после его внезапной смерти удалила свой Инстаграм

В Доминикану Зеленский уехал вместе с третьей женой Милой Рубинчик. Фото: Инстаграм.

Трагическая гибель Михаила Зеленского потрясла всех поклонников шоу «Прямой эфир». Именно Зеленский в свое время стал первым ведущим популярной программы, отработав в звездном ток-шоу с 2011 по 2013 годы. Позже в кадре его сменили Борис Корчевников и Андрей Малахов.

Зеленский трагически погиб в 46 лет во время отдыха в Доминикане. По некоторым данным, он скончался от инсульта. Местные врачи ничем не смогли помочь шоумену. Свои последние дни телеведущий провел в местной больнице.

В отпуск в Доминиканскую республику Зеленский отправился вместе с третьей женой – известным психологом Милой Рубинчик.

Мила - популярный психолог. Фото: Инстаграм.

39-летняя вдова Зеленского не выходит на связь и пока не комментирует обстоятельства его гибели. Сразу после смерти мужа Мила удалила все публикации на своей странице в Инстаграме, куда раньше регулярно выкладывала новый контент.

Девушка учит мужчин искусству соблазнения. Фото: Инстаграм.

Зеленский и Рубинчик поженились в 2018 году. Мила – автор популярного YouTube-канала «Прокрастинатор». Рубинчик помогает людям обрести в жизни цель, избавиться от лени и грусти. Она уверена, что каждому человеку под силу воплотить свою мечту в реальность. Кроме того, в Интернете Мила продает свой видеокурс «Инструкция по управлению женщиной».

- Девять из десяти мужчин недовольны своими отношениями. Вы больше не будете стесняться девушек и бояться строить с ними отношения. Потому что ровно за 6 дней вы научитесь ими управлять, - обещает звездный психолог. Неудивительно, что девушка, так тонко чувствующая мужчин, покорила телеведущего с первого взгляда. Красавица-блондинка стала для Зеленского настоящим другом и последней любовью.

Телеведущий обожал свою красавицу-жену. Фото: Инстаграм.

Правда, психологом Мила стала совсем недавно. Уроженка подмосковного Королева училась в Московском институте телевидения и радиовещания. И только в 2020 году получила диплом Московского института психоанализа. От первого брака у нее есть дочь Милана.

Сразу после смерти Михаила Мила удалила все публикации в своем Инстаграме. Фото: Инстаграм.

До встречи с Рубинчик Михаил Грушевский был женат дважды. Его первой женой стала Ольга Дробина, бывшая одноклассница. Супруги были женаты четыре года – с 2003 по 2007-й. Второй женой шоумена стала фигуристка Елена Грушина. Они прожили с 2008 по 2014 годы. В конце 2008 года Елена родила дочь Софью. А в 2012 году в семье появилась вторая дочь Полина. Неизвестно, что стало причиной развода Зеленского. Но с 2018 года его стали все чаще видеть в обществе Милы Рубинчик.

Рубинчик пока не комментирует трагическую новость о смерти мужа. Фото: Инстаграм.

Супруги обожали экзотические путешествия. В 2019 году Зеленский и Рубинчик провели новогодние каникулы в Мексике.

Супруги обожали экзотические путешествия. В 2019 году они встретили Новый год в Мексике, а в 2020-м - на Кубе. Фото: Инстаграм.

А в 2020-м супруги отметили Новый год на Кубе. В этот раз они решили отправиться в отпуск в далекую Доминикану. Путешествие на карибский остров стало для Зеленского роковым.