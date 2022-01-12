Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса скоро может пойти на спад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер, сооснователь Microsoft, филантроп Билл Гейтс заявил, что после волны «омикрона», накрывшей почти весь мир, пандемия коронавируса может пойти на спад.

– После того, как «омикрон» пройдет, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп, – написал миллиардер в соцсетях.

К похожим выводам пришел и российский вирусолог, академик РАН Феликс Ершов, назвавший «омикрон» возможным сигналом к окончанию пандемии.

Однако до того момента, пока коронавирус станет привычным сезонным заболеванием, системы здравоохранения различных стран будут испытывать под давлением «омикрона» серьезные проблемы, а большинство госпитализаций и тяжелых случаев болезни, по мнению Гейтса, придутся на непривитых.

Кроме того, миллиардер заявил, что в ближайшем будущем не ожидает появления более заразного варианта коронавируса.

– Более трансмиссивный вариант маловероятен, но мы эта пандемия уже не раз нас удивляла, – написал Билл Гейтс в Twitter.

Впрочем, особо радоваться положительным прогнозам не стоит. Например, год назад в интервью газете Suddeutsche Zeitung Гейтс предполагал, что человечество ожидает пандемия, которая может быть «в десять раз хуже коронавируса». К счастью, пока его мрачное пророчество не сбылось.