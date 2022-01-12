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В мире12 января 2022 5:09

Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

Ключом к концу напасти может стать «омикрон»
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса скоро может пойти на спад.

Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса скоро может пойти на спад.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер, сооснователь Microsoft, филантроп Билл Гейтс заявил, что после волны «омикрона», накрывшей почти весь мир, пандемия коронавируса может пойти на спад.

– После того, как «омикрон» пройдет, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп, – написал миллиардер в соцсетях.

К похожим выводам пришел и российский вирусолог, академик РАН Феликс Ершов, назвавший «омикрон» возможным сигналом к окончанию пандемии.

Однако до того момента, пока коронавирус станет привычным сезонным заболеванием, системы здравоохранения различных стран будут испытывать под давлением «омикрона» серьезные проблемы, а большинство госпитализаций и тяжелых случаев болезни, по мнению Гейтса, придутся на непривитых.

Кроме того, миллиардер заявил, что в ближайшем будущем не ожидает появления более заразного варианта коронавируса.

– Более трансмиссивный вариант маловероятен, но мы эта пандемия уже не раз нас удивляла, – написал Билл Гейтс в Twitter.

Впрочем, особо радоваться положительным прогнозам не стоит. Например, год назад в интервью газете Suddeutsche Zeitung Гейтс предполагал, что человечество ожидает пандемия, которая может быть «в десять раз хуже коронавируса». К счастью, пока его мрачное пророчество не сбылось.

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