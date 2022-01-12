На сколько разведок мог работать арестованный за госизмену экс-премьер и экс-начальник КНБ Казахстана

Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов оказался в СИЗО, его обвиняют в госизмене. Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил главного ответственного за безопасность страны – начальника КНБ — Комитета нацбезопасности Карима Масимова. И уже на следующий день Масимов оказался в СИЗО, его обвиняют в самом тяжком – в госизмене. До 15 лет заключения и лишение гражданства Казахстана. Никаких официальных комментариев пока не было, но можно догадаться, что причины были серьезные, веские.

Масимов - самый высокопоставленный и могущественный чиновник-силовик, который поплатился креслом и свободой за январские погромы в Казахстане. Попробуем, с помощью открытых источников, понять как смог так высоко взлететь и так плохо закончить карьеру этот блестящий и всесильный еще вчера человек.

Первая деталь – Масимов по национальности уйгур. Это небольшая этническая группа (около 300 тысяч человек) в Казахстане - четвертая по численности. Основное ядро расселения уйгуров – Китай, где они - внутриполитическая болевая точка. Запад уже десяток лет качает «уйгурскую проблему», обвиняя Китай в геноциде. Как обвинения использует Запад мы хорошо знаем, видели – от Югославии до Ирака. Просто запомним факт совпадения базовых интересов отдельного человека и условного Запада. Пусть это и на уровне домыслов, но для спецслужб - прекрасный повод для сотрудничества. И поводов таких было очень много. Судя по биографии Масимова:

1. 1985—88, окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (арабский язык) — отлично. (ничего не утверждаем, но известно, что в советские годы именно среди студентов этого ВУЗа особенно любило вербовать сети своих агентов по всему миру ПГУ КГБ).

2. В 1988—89 изучал китайский язык в Пекинском институте языка, стажировался в Уханьском юридическом университете (1989—91). (Трудно поверить, что китайские спецслужбы не работают со студентами, особенно с теми, кто предположительно сотрудничал с КГБ. Так почти не бывает.)

3. Колумбийский университет (США) - когда там обучался Карим Масимов непонятно. В публичной биографии даты не указаны, только временной интервал – начало 90-х годов. Но сам Университет находится прямо под патронажем Бюро разведки и исследований Госдепартамента США, там такого клиента бы не пропустили. Особенно, из потенциально-ключевой страны бывшей советской Средней Азии.

4. В 1999 году Масимов закончил докторантуру Московской государственной технологической академии, в том же году он защитил докторскую диссертацию по теме «Проблемы формирования промышленности Казахстана и пути их решения (теория и практика)» - доктор с такой богатой биографией и любопытной темой не мог не заинтересовать и российские спецслужбы, которые почти наверняка должны были бы поднять досье на Масимова еще времен его учебы в университете Дружбы народов.

5. 1992-95 годы. Не отвлекаясь от работы в Министерстве труда Казахстана Карим Масимов "работал в коммерческих структурах в Гонконге". Город Гонконг всегда считался «столицей шпионажа». После Бейрута, конечно. И тут у нас вылезает британская спецслужба МИ6. Благо Гонконг с 1842 года находился под юрисдикцией Великобритании и только в 2019 году, после затяжных погромов вернулся в Китай.

Любопытно, что после Гонконга товарищ Масимов сразу же пошел в рост по финансовой линии, руководил несколькими банками, пока не приземлился в 2000 году на должности Министра транспорта и коммуникаций.

Больше высшие сферы власти Казахстана он не покидал. Дважды премьер, госсекретарь. Везде - по два-три года. Благо, Елбасы никуда не уходил и правил Казахстаном все это время бестрепетной дланью.

И самая длинная непрерывная должность Масимова - председатель Комитета нацбезопасности Казахстана с 2016 по 2022 год. Финал его работы видели все. Надо сказать, неприятный, провальный финал. Видимо, здесь нужны аплодисменты уже другим спецслужбистам. Товарища вели, не спугнули и в конце концов отработали в нужный момент, когда уже не отвертишься. И мы еще, возможно, узнаем про него много интересного.

Но особенно хотелось бы узнать о судьбе сына Карима Масимова - Искандера, ставшего в 25 лет (!) военным атташе посольства Казахстана в США.

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