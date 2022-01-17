Пять способов сделать так, чтобы дома было хорошо

Фото предоставлено ПИК

Для современных горожан дом — не просто помещение, где можно спать и есть. Это настоящее место силы, где мы восстанавливаем душевное равновесие и получаем вдохновение для новых проектов и побед. Дом — это там, где тепло и безопасно. Место, где можно быть самим собой и не беспокоиться по мелочам. Дом — это когда тебе по-настоящему хорошо.

Как создаются такие дома и какие находки проектировщиков и строителей обеспечивают нам такие ощущения? Вместе с экспертами компании ПИК выбрали пять самых эффективных способов сделать жилой комплекс по-настоящему уютным.

ГРАМОТНО СПЛАНИРОВАТЬ

Любимый дом начинается с уютного района. Сегодня они проектируются так, чтобы у людей была возможность отдохнуть от современного ритма жизни: дома часто размещают по периметру квартала, оставляя в середине тихие, защищенные от шума и суеты большого города территории. В то же время в грамотно организованном микрорайоне найдется место и общественным пространствам, где можно общаться, заниматься творчеством и спортом. И, конечно, легко решать любые бытовые задачи.

— Одна из главных целей проектировщиков сегодня — вывести качество жизни в городе на новый уровень. В приоритете районы, где все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности: магазины, рестораны, фитнес-центры, каршеринг… Человек проводит часть своей жизни на территории района, для него важно, как он его воспринимает, какими активностями это пространство наполнено. Современные районы нельзя представить без качественного ландшафтного дизайна. Стандарты качества городской среды выросли, и горожане рассматривают ландшафт как неотъемлемую часть своего «дома», — рассказывает руководитель направления «Стандартизация района» департамента ПИК-Стандарт Елена Маркова.

Современные кварталы планируются так, чтобы все необходимое для повседневной жизни и даже для хорошего настроения находилось в шаговой доступности от дома. Фото предоставлено ПИК

Первый этап работы над любым проектом в компании ПИК включает создание мастер-плана. Это своего рода схема организации жизни в будущем районе, которая помогает формировать его среду, инфраструктуру. На этом этапе определяется расположение зданий и других важных для комфортной жизни объектов: дворов, улиц, парков, площадей. Мастер-план задает общую канву для архитектуры зданий, ландшафта, инженерии.

В проектах ПИК все пространства продуманы так, чтобы жителям было удобно заниматься повседневными делами, парковать машины, покупать продукты, водить детей в школы и детские сады, чтобы они могли гулять, отдыхать и заниматься спортом рядом с домом.

ПОЗАБОТИТЬСЯ ОБ АРХИТЕКТУРЕ

Архитектура современных жилых зданий стремится к индивидуальности и гармонии. В тренде натуральные цвета фасадов, соразмерные человеку масштабы домов, продуманное сочетание внешнего вида самого здания и окружающей его среды.

— Хорошая современная жилая архитектура — та, что не притворяется старой, не клонирует историческую застройку города, но органично взаимодействует с ней, — считает архитектор отдела фасадных решений компании ПИК Полина Черкасова. — Новые кварталы не должны спорить с существующим контекстом, они должны взаимодействовать с ним, при этом оставаясь актуальными. Архитектурные проекты требуют времени на разработку и строительство, для этой сферы особенно важно немного опережать время.

Внешней красоте в современных проектах всегда сопутствует практичность. В этом помогают современные материалы и технологии. К примеру, для оформления фасадов ПИК использует только долговечные материалы: они не выгорают на солнце, не трескаются, не боятся дождя и снега. А уникальная палитра цветов — у каждого фасада свое оформление — помогает легко ориентироваться в квартале.

Каждому дому — своя высота и свое оформление фасада. Фото предоставлено ПИК

СДЕЛАТЬ УЮТНЫМ ДВОР

Современные дворы — гораздо интереснее тех, что строили еще лет 10–20 назад. Во многих жилых комплексах появились зоны с тренажерами, места для занятий йогой. Детские площадки все чаще превращаются в настоящие PlayHub — с мегагорками, водными объектами и множеством развивающих активностей для детей самого разного возраста.

Качели из дворов нашего детства заметно эволюционировали. Фото предоставлено ПИК

Не забыты и представители старшего поколения: для них создают специальные «тихие зоны». А например, в проекте компании ПИК «Ярославский» такая зона оборудована шахматными столиками. Одним словом, сегодня дворы проектируются так, чтобы в них было не просто «красиво», а максимально уютно — причем каждому жителю дома. Благодаря этому формируется соседское комьюнити.

— Сегодня дворами активно пользуются не только дети и старшее поколение. Родители проводят больше времени с малышами на площадках, соседи-спортсмены устраивают совместные тренировки, появилось больше возможностей находить увлечения по интересам. Например, устраивать пикники, играть в петанк или работать с ноутбуком, укрывшись в тени под навесом, — рассказывает руководитель отдела благоустройства компании ПИК Елена Сергеева.

Современные дворы все чаще напоминают парки. Фото предоставлено ПИК

Территорию жилых комплексов ПИК можно смело назвать «дворами-парками», причем закрытыми, без машин. Там созданы все условия, чтобы жителям хотелось проводить больше времени на свежем воздухе, знакомиться и общаться друг с другом.

— Выйти во двор, чтобы поболтать с соседями, покачаться на всех качельках, поиграть во все игрушки, взять кофе в любимой кафешке, рассмотреть свежие цветы, — описывает свой типичный вечер жительница одного из проектов ПИК Ирина Скулкина.

А здоровый образ жизни? В правильном современном дворе активнее и спортивнее становятся даже заядлые домоседы.

— У жителя дома должна быть возможность провести зарядку или полноценную тренировку, для этого мы предусматриваем площадки с современным workout оборудованием — новички могут заниматься с собственным весом, а профессионалы — с резинками или TRX-петлями, — рассказывают в компании ПИК. — Часто жители организуют групповые тренировки с более опытным тренером-соседом.

Открытые просторные луга, сады для пикников, тихого отдыха и цветущие сады, рощи, детские и спортивные площадки — все эти элементы есть в каждом дворе ПИК.

ОБЕСПЕЧИТЬ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Подъезд — лицо современного дома. Звучит, может быть, немного странно, но это действительно так. Если из уютной квартиры вам каждый день придется выходить на безликую, а то и обшарпанную площадку, лестницу, это вряд ли поднимет вам настроение. К счастью, сегодня места общего пользования проектируют так, чтобы они были достойным продолжением квартир: красивым и функциональным.

— Мы проектируем современные подъезды с высокими потолками, дизайнерской отделкой и двумя входами на уровне земли: со двора и улицы, — рассказывает руководитель отдела архитекторов регионального продукта компании ПИК Анастасия Удальцова. — С одной стороны можно подъехать прямо к подъезду, чтобы разгрузить тяжелые сумки, а с другой — выйти во двор без машин: дети могут идти гулять, минуя проезжую часть.

Безбарьерная среда — важная часть современных жилых кварталов. Еще пару десятилетий назад никто и не задумывался, легко ли выбраться из дома с детской коляской. А сегодня дворы и подъезды проектируются так, чтобы по ним без проблем можно было передвигаться хоть с коляской, хоть на самокате, хоть в инвалидном кресле. Лишние ступеньки и преграды исчезают и в прилегающих к новостройкам школах, детских садах и магазинах.

На входе в подъезды все чаще ставят прозрачные двери, это обеспечивает безопасность жильцов (видно, кто за дверью) и экономит электроэнергию — в доме становится светлее.

В современных подъездах светло и безопасно. Фото предоставлено ПИК

«Опознать» гостей помогают также камеры видеонаблюдения и индивидуальные домофонные системы. Они делают жизнь не только безопаснее, но и комфортнее. Например, смарт-домофоны позволяют увидеть, кто пришел, и открыть дверь подъезда прямо с телефона — необязательно даже вставать с дивана.

ПРОДУМАТЬ ПЛАНИРОВКИ И ОТДЕЛКУ

Сегодня горожане стремятся к балансу между работой и личным временем. Поэтому сердцем квартиры стали кухни и гостиные, где собирается вся семья, друзья, где мы проводим большую часть дня.

— Кстати, еще острее потребность в просторном общественном пространстве внутри квартиры встала с началом пандемии, поэтому площадь кухни (вернее уже кухни-столовой) все растет и растет, — отмечает руководитель отдела архитекторов регионального продукта компании ПИК Анастасия Удальцова.

В просторных квартирах компании ПИК часто предусмотрена гардеробная, постирочная, мастер-бедрум — спальня с собственной, примыкающей к ней ванной комнатой (ее еще часто называют «родительской спальней»).

А дома и правда хорошо! Фото предоставлено ПИК

Все больше новых домов сдается с отделкой, что позволяет сразу вселиться в квартиру, не тратя время и силы на большой ремонт. Это не только удобно, но и выгодно.

— Отделка от застройщика позволяет экономить деньги и время на ошибках частных подрядчиков. Ремонт от застройщика обходится дешевле, чем дизайн-проект, так как компания проводит тендеры на материалы и закупает их по специальным ценам, — говорит руководитель отдела архитекторов интерьера компании ПИК Вера Колпакова. — А теперь представьте: вы получили ключи, расставили мебель и начали жить и наслаждаться своим новым домом, не откладывая. И еще один приятный бонус — отсутствие шумных, пыльных работ соседей. Шанс проснуться от звука дрели стремится к нулю.

Современные жилые комплексы вышли на принципиально новый уровень. Сегодня это уже не просто стены и потолок. Это возможность чувствовать себя «дома», еще только заходя во двор (или задержавшись там, чтобы поваляться на газоне или выпить кофе в уютной беседке с видом на мини-парк у подъезда). Это надежный помощник, готовый взять на себя все больше ваших забот — от необходимости поднимать тяжелые сумки по ступенькам или гадать, где хранить коляску. Современный дом — это особая среда, создающая все возможности для творчества, общения с близкими, занятий спортом и развлечений. Место, где каждому может быть по-настоящему хорошо.