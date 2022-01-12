X5 вводит ограничение торговой наценки на социально значимые товары

Их перечень включает овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.

Все они будут выделены на полках магазинов специальными ценниками. Ограничение может действовать в течение 2022 года, торговые расходы на эти товары компания покроет за свой счет.

Компания сформировала специальную методику по ценообразованию товаров первой необходимости, которая позволит обеспечить их доступность для покупателей и сдержать рост цен на продукты питания. Ограничение наценки введено на товары «первой цены» в более чем 20 категориях, в перечень вошли товары с минимальной закупочной ценой вне зависимости от веса, сорта и упаковки.

Размер наценки будет определяться рыночным методом – в зависимости от спроса и предложения на рынке: минимальный уровень наценки не ограничен, а её верхний предел не может превышать 10%. Товары, вошедшие в список, определяются по минимальной стоимости закупки, а не по доле в товарообороте – это позволит гарантировать самую выгодную цену на продукты для покупателей в каждой локации с учетом поставок от локальных производителей.

Кроме того, торговые сети компании готовы обеспечивать доступность социально значимых товаров в течение года на уровне 85-95% – таким образом, товары по минимальным ценам будут доступны в каждом магазине даже при повышенном спросе. Список позиций будет обновляться ежемесячно, продвижение данных товаров осуществляется за счет торговой сети. Прочие издержки, включая аренду, логистику, коммунальные платежи и зарплату персонала, компания покроет за свой счет.

X5 Group готова проработать методику совместно с заинтересованными ведомствами, её применение будет более эффективным в случае, если к ней присоединятся другие ритейлеры, а также производители и поставщики.

Компания активно предпринимает действия по сдерживанию цен на социально значимые продукты и товары первой необходимости. В частности, торговые сети, входящие в группу, уже дважды устанавливали нулевую наценку на товары из базовой потребительской корзины и продавали их по цене закупки у поставщиков.

В список войдут следующие товары: говядина, свинина, баранина, куры, рыба мороженая, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар-песок, соль, черный чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь, яблоки.