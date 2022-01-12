Находящемуся в тяжелом состоянии Леониду Куравлеву провели экстренную операцию

Киноактер Леонид Куравлев. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как стало известно KP.RU, вечером 5 января 85-летнего Леонида Куравлева доставили в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирус. У народного артиста диагностировали вирусную пневмонию, компьютерная томография выявила 5-10% поражения легких. Леонида Вячеславовича экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии и провели ряд анализов. Первые тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Несколько дней врачи интенсивно обследовали пациента, выявив у артиста ряд сопутствующих заболеваний, ухудшающих его состояние. Помимо этого, у Леонида Куравлева диагностировали дисфагию - это нарушение сложного рефлекторного глотательного акта. Мужчина попросту не мог принимать пищу.

11 января врачи приняли решение экстренно оперировать Леонида Вячеславовича.

«85-летнему Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке. Артисту был сделан внутривенный наркоз, после чего хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка пациента. Собрав необходимые данные, врач приняла решение провести Леониду Вячеславовичу гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий. Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Операция прошла успешно, организм артиста справился с хирургическим вмешательством. Однако состояние Леонида Куравлева все еще тяжелое. Артист находится в реанимации, но дышит сам без аппарата ИВЛ. У него нестабильное низкое давление и диагностированная вирусная пневмония. Врачи оказывают артисту всю необходимую помощь и лечение.

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