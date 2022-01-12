Деньги на базу

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В наступившем году 205 научных и образовательных центров на конкурсной основе получат гранты на развитие своей научной базы. Так решили в Минобрнауке РФ, где подвели итоги ежегодного конкурса, который проводился в рамках национального проекта «Наука и университеты». На эти цели из бюджета будет направлено 11,8 млрд рублей. «И одно из условий предоставления гранта, чтобы не менее 15 процентов от всего приобретаемого оборудования было российского производства», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, только на обновление приборной базы отечественной науки за последние три года государство направило более 25 млрд рублей. В этом году финансирование увеличено на 4 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. На эти деньги в рамках нацпроекта, который реализуется с 2018 года, уже было закуплено новое современное оборудование в 268 научно-образовательных учреждениях.

В соревновании за право получить гранты 2022 года участвовало 209 претендентов. Заявки прошли строгий контроль, особенное внимание уделялось программам обновления научного оборудования и обоснованию по каждому заявленному к замене прибору. А вот размер самого гранта в каждом конкретном случае комиссия Минобрнауки определяла уже с учетом научного профиля организации, ее результативности, численности исследователей и других значимых параметров. В числе грантополучателей оказались такие известные научные центры страны, как Физический институт имени Лебедева, МГУ имени Ломоносова, НИЦ «Курчатовский институт», Физико-технический институт имени Иоффе, Институт прикладной физики и другие. В Физическом институте имени Лебедева сообщили, что денежная премия правительства в размере 340 млн рублей пойдет на развитие многофункционального экспериментального комплекса Тянь-Шаньской высокогорной станции. В итоге обновления увеличится точность проводимых на станции исследований.

Впрочем, гранты от государства получат не только столичные научные организации. В числе номинантов и получателей оказались и региональные научные центры. Например, Томский национальный исследовательский медицинский центр, который получил грант на 203,7 млн рублей. Директор центра Вадим Степанов рассказал, что на эти деньги будут приобретены 20 приборов для научных лабораторий и клиник.

Не остались без внимания и поддержки институты Новосибирского научного центра Сибирского отделения РАН. В сумме они получат более одного миллиарда рублей. В списке центра 19 организаций, которым гранты нацпроекта помогут повысить точность научных изысканий, расширят возможности ученых, в том числе молодых. Как известно, в Новосибирском академгородке успешно работают молодежные лаборатории. Этим центрам премиальные деньги лишними никак не будут. Тем более, что одной из основных целей нацпроекта «Наука и университеты» является обязательное присутствие России в числе пяти ведущих стран мира с самой передовой наукой, двигать которую будут главным образом молодые ученые.