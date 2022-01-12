Врачи диагностировали у Леонида Куравлева тяжелое поражение мозга

Как выяснила KP.RU, у находящегося в тяжелом состоянии 85-летнего народного артиста Леонида Куравлева были диагностированы тяжелые поражения головного мозга. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как выяснила KP.RU, у находящегося в тяжелом состоянии 85-летнего народного артиста Леонида Куравлева были диагностированы тяжелые поражения головного мозга. Врачи выявили у Леонида Вячеславовича цереброваскулярную болезнь или ЦВБ. Это серьезное заболевание головного мозга, поражающее сосуды и приводящее к нарушению кровообращения головного мозга. Последствиями заболевания могут стать: ухудшение памяти и мыслительной деятельности, ухудшение координации движений и пространственного ориентирования. В своем развитии заболевание приводит к сужению или полной закупорке сосудов, нарушая тем самым кровообращение. Болезнь так же может привести к аневризме, тромбозам и, на последней стадии, нередко приводит к инсульту.

Помимо ЦВБ, врачи диагностировали у Леонида Куравлева хроническую ишемию головного мозга 3 степени и псевдобульбарный синдром.

«У 85-летнего Леонида Куравлева было выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушения памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения. Жизненно важные процессы в организме артиста все еще активны - Леонид Вячеславович сам дышит и находится без аппарата искусственной вентиляции легких», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

Ранее KP.RU сообщала, что 5 января народный артист Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирус. У народного артиста диагностировали вирусную пневмонию, компьютерная томография выявила 5-10% поражения легких. Леонида Вячеславовича перевели в реанимацию. Первые тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Спустя несколько дней врачи приняли решение о проведении Леониду Куравлеву экстренной операции на желудке. Артисту был сделан надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича. В настоящее время народный артист находится в реанимации в тяжелом состоянии с диагностированной вирусной пневмонией. У пациента низкое нестабильное давление. Врачи борются за жизнь Леонида Куравлева и оказывают ему всю необходимую помощь и лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Находящемуся в тяжелом состоянии Леониду Куравлеву провели экстренную операцию

Народном артисту вставили в желудок трубку, через которую поступает пища (подробнее)