Пенсии в России вырастут на 8,6%: кто, когда и в каком размере получит прибавку

Президент Владимир Путин распорядился поднять страховые пенсии на 8,6%. Это немного выше той инфляции, которая была зафиксирована в прошлом году - 8,4%. Фото: Shutterstock

Президент Владимир Путин распорядился поднять страховые пенсии на 8,6%. Это выше той инфляции, которая была зафиксирована в прошлом году - 8,4%.

Напомним, прежде в бюджете было заложено повышение всего на 5,9%. Но уже в сентябре стало ясно, что цены вырастут сильнее. Почему же дополнительную индексацию не провели раньше?

- Прогнозировать инфляцию в прошлом году было довольно сложно. В ноябре президент объявил, что пенсии поднимут не меньше роста цен. Это проистекает из духа новой Конституции. Но нужно было дождаться начала января, чтобы получить последние цифры от Росстата и определить окончательный уровень индексации, - говорит Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

КОГДА И КАК ПОВЫСЯТ ВЫПЛАТЫ

Напомним, раньше пенсии индексировались с 1 февраля. Это позволяло учесть реальный рост цен за предыдущий год и поднять пенсии не меньше, чем на этот уровень. В последние годы повышение перенесли на более ранний срок – с 1 января. Это было связано с тем, что инфляция стала более предсказуемой, а власти каждый год повышали пенсии гораздо выше роста цен (см. «Только цифры»). Прошлый год выдался особенным и плохо предсказуемым. До последнего было не ясно, какой в итоге будет инфляция. Январские пенсии почти все уже получили, но с меньшей индексацией – на 5,9%. Когда ждать дополнительной прибавки в этом году?

- Для этого нужно принять законопроект о внесении поправок в закон о федеральном бюджете на этот год. Технически нет никаких проблем принять документ за две-три недели. В таких случаях он быстро подается правительством в Госдуму, принимается депутатами сразу в трех чтениях, проходит Совет Федерации и отдается на подпись президенту, - объясняет Александр Сафонов.

Скорее всего, текст документа о «новой» индексации уже готов. В него останется лишь вписать нужную цифру и согласовать изменения, которые потребуется внести в другие документы. Поэтому процесс не должен занять много времени и дополнительную индексацию пенсионеры могут получить уже с февраля.

По идее, тогда же они должны получить компенсацию за «пропущенный» январь (пенсию за первый месяц 2022 года уже все получили). Именно такая практика применялась раньше. Окончательные параметры и нюансы дополнительной индексации будут понятны после того, как правительство отправит проект закона в Госдуму.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПОТРЕБУЕТСЯ ИЗ БЮДЖЕТА

Средняя пенсия в России составляет 15744 рубля. Но это если считать и работающих, и неработающих пенсионеров. Вторые получают больше – по данным Счетной палаты, в среднем 17 535 рублей в месяц.

Пенсионеров в России - около 40 млн человек, неработающих – примерно 30 млн. При этом индексация коснется не всех, а только неработающих – их пенсия должна вырасти до 19 043 рублей, то есть примерно на полторы тысячи.

Таким образом, на «полную» индексацию (на 8,6%) потребуется около 600 млрд рублей из казны, на «дополнительную» (увеличение с 5,9% до 8,6%) - около 150 млрд рублей.

В рамках бюджета это небольшая сумма, считает Александр Сафонов. Тем более деньги в казне есть. Для сравнения, профицит (превышение доходов над расходами) федеральной казны в прошлом году составил около триллиона рублей.

Заметим, что цены в России в прошлом году росли неравномерно. Если общая инфляция составила около 8,4%, то капуста подорожала в 2,5 раза, картофель - на 60%, а курица и гречка - на четверть.

- Пенсия тратится не только на картофель и капусту. Их влияние на общие расходы пенсионеров не будет таким уж большим. Поэтому инфляция считается по всем категориям товаров. И именно от нее рассчитывается индексация, - объясняет Александр Сафонов.

Тем более кто-то ест гречку, а кто-то - рис или перловку, которые выросли не так сильно.

КСТАТИ

А что с работающими пенсионерами?

Индексация не коснется 10 миллионов пенсионеров, которые продолжают работать. Им ежегодное повышение не положено с 2016 года. Не изменилась ситуация и сейчас. Хотя в Госдуме разные группы депутатов подавали с десяток разных законопроектов, предлагающих уравнять работающих и неработающих пенсионеров в правах. Причем народные избранники предлагали даже компромиссные и очень щадящие для бюджета варианты индексации. Но пока воз и ныне там.

У работающих пожилых людей осталась лишь переоценка их трудовых прав. Ее производят в августе. Конкретная прибавка зависит от зарплаты пенсионера, которую он получил в предыдущем году. В среднем добавляют по 150 – 200 рублей в месяц. А максимум в 2022 году – 322 рубля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Рост пенсий в России

Как росли пенсии в прошлые годы и как вырастут в этом

* предложение президента.

По данным ПФР и Росстата.