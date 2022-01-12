Цинковый гроб или урна с прахом: как вернут в Россию тело умершего в Доминикане Михаила Зеленского

Тело умершего в Доминикане Михаила Зеленского придется перевозить в багажном отделении Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о том, что 46-летний Михаил Зеленский скончался во время отпуска в Доминикане, стала настоящим шоком для его семьи, друзей и поклонников. Телеведущий был счастлив в третьем браке, много работал и никогда не жаловался на здоровье. Хотя о возможном инсульте врачи предупреждали его еще 10 лет назад: мол, две пачки сигарет и 7-8 чашек кофе в день чреваты фатальными последствиями. Так и случилось: по предварительным данным, причиной смерти экс-ведущего "Прямого эфира" стал именно инсульт.

Теперь вдове Миле Рубинчик, которая осталась одна в чужой стране, предстоят горестные хлопоты: привезти тело мужа домой из-за границы - крайне сложная и обременительная процедура.

- Когда речь идет о скоропостижной смерти, есть несколько обязательных моментов, соблюдение которых может растянуться на дни и даже недели, - объяснил kp.ru юрист Михаил Алексеев, который рассматривает резонансные дела на своем YouTube-канале и в Телеграме. - В какой бы стране не случилась трагедия, на месте обязаны провести расследование: сделать вскрытие, специальные экспертизы. Ведь даже криминальная смерть может выглядеть как инсульт.

По словам эксперта, тело Михаила Зеленского должны направить в местный морг, откуда результаты вскрытия уже поступят в полицию. Затем официально оформленные итоги расследования правоохранители предоставят в консульство РФ в Доминиканской республике, которое, в свою очередь, выдаст свидетельство о смерти.

- Это главный документ, который, как бы странно это ни звучало, дает умершему определенные права - на транспортировку, захоронение и так далее, - продолжает Михаил Алексеев. - Далее у родственников есть несколько вариантов перевозки тела: либо телеведущего кремируют в Доминикане и доставят в Россию уже урну с прахом; либо транспортировка будет осуществляться в герметично запаянном цинковом гробу - так положено по санитарным нормам. При это тело должны забальзамировать, чтобы купировать процесс разложения. В обоих случаях транспортировка осуществляется в багажном отделении самолета.

Еще один важный вопрос - находился ли Михаил Зеленский в отпуске по путевке или путешествовал самостоятельно. В первом случае, как правило, турист застрахован, и все расходы берет на себя страховая компания.

- Если же страховки не было, за все придется платить семье. И это могут быть очень внушительные суммы - за оформление многочисленных справок, бальзамирование, трансфер до аэропорта, перелет и многое другое, - отметил юрист.