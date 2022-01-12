"Как и планировалось": Россия все-таки начала военные учения вдоль границ Украины

Россия начала учения в граничащих с Украиной областях Фото: Иван МАКЕЕВ

Только-только в Брюсселе (после двух лет полной размолвки с Москвой) НАТО уселось за стол переговоров с нашими дипломатами и военными, как - на тебе, грянула новость - Россия начала учения в граничащих с Украиной областях!

Кто-то резонно рассудит: вроде бы собирались поговорить о «деэскалации», о снижении градуса противостояния, и вот на тебе – танки рычат и бабахают в том самом месте, откуда НАТО и пророчит скорое «вторжение России на Украину». Не лучший фон для поиска компромиссов…

Слухи об «оккупации» Украины - любимое блюдо западных кашеваров информационной войны. Бог с ними, болезными.

Ну а что до учений, то проводятся они исключительно на российской территории по давно утвержденным планам боевой подготовки. Причем, в 200-300 километрах от украинской границы. В отличие от непрерывных учений НАТО в Европе, когда танки блока упираются стволами в границы России, когда разведсамолеты или бомбардировщики гудят в 20-30 километрах и прицеливаются к нашей территории, а корабли «позволяют себе» нарушать наши водные рубежи.

Не будем лукавить: нынешние учения в России – это еще одно напоминание оппонентам за столом брюссельских переговоров, что наша военная «машина» в разогретом состоянии и всегда готова дать отпор.

Ну а теперь – о самих учениях.

Подразделения Западного военного округа (ЗВО) действительно приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Всего задействовано около 3 тысяч военных, около 300 единиц военной техники, а том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

Отрабатывается боевое слаживание экипажей и расчетов, осваиваются новые методы решения боевых задач. Большой упор делается на отработку стрельб из стрелкового оружия и бронетехники, организацию маршей при активном воздействии противника, а также на оборудование опорных пунктов.

Завершатся маневры проведением учебного боя. Бронемашины БМП-2 и танки Т-72Б3 поразят мишени, имитирующие технику на дальностях до 1,2 тысяч метров. А потом войска вернутся в районы постоянной дислокации.