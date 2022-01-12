Проголодавшийся барсук-кладоискатель совершил важную археологическую находку

Как считают биологи, из-за холодной зимы барсук вышел из спячки и был вынужден искать себе больше пищи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многим знаком тот факт, что собаки и свиньи здорово помогают при поиске диких трюфелей, однако неожиданно выяснилось, что барсуки тоже имеют особые таланты, например, искать деньги. Именно так прославился на днях один безымянный герой, который выкопал редкий клад с сокровищами времен Римской империи.

Тайник был найден в пещере, расположенной в муниципалитете Градо в испанском регионе Астурия. Посетители пещеры обратили внимание на разрытую барсуком яму, которая находилась всего в нескольких метрах от норы животного. Внутри был обнаружен тот самый клад. Как считают биологи, из-за холодной зимы барсук вышел из спячки и был вынужден искать себе больше пищи и для этого и пытался выкопать хоть что-то съестное рядом со своим домом.

Кстати, это не первый подобный клад в Градо, в середине прошлого века там обнаружили 14 золотых монет времен правления императора Константина, сообщает Guardian.

В «кубышке» оказалось 209 монет, отчеканенных в III—V веках в различных регионах Римской империи. Тут были денарии из городов Константинополь и Фессалоники (нынешние Салоники) и даже Лондиниума (то есть Лондона). Самая крупная монета весила восемь граммов, но драгоценных металлов в ней оказалось совсем мало: лишь около 4% серебра.

На даже несмотря на отсутствие драгоценностей в привычном смысле этого слова, ученые в восторге от находки. «На сегодняшний день это крупнейший клад римских монет, найденный в пещерах на севере Испании», - заявил один из археологов, занимающихся изучением древнеримской «кубышки».