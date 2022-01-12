Повеселились за весь 2021-й: Россияне прогуляли на этот Новый год на четверть больше денег, чем годом ранее

Всего на празднование Нового года средний россиянин потратил 22 802 рубля. Фото: Мария ЛЕНЦ

На эти новогодние каникулы россияне гуляли от души. По крайней мере такой вывод можно сделать из статистических выкладок. Согласно исследованию ВЦИОМ, за прошедшие праздники мы с вами потратили на четверть больше, чем годом ранее и почти на треть больше, чем планировали.

Из опроса народа сложилась следующая калькуляция. Всего на празднование Нового года средний россиянин потратил 22 802 рубля, а в прошлом году обошелся почти 5 тысячами меньше. Из этой суммы 7643 рубля мы в прямом смысле проели — на эти деньги закупили продукты для праздничного стола. Еще 8458 целковых потрачено на подарки родным и друзьям.

Кстати, в последние годы россияне проявляют на Новый год особую щедрость. В 2021-м, например, потратили на 23% больше денег, чем планировали, годом ранее, на 28% больше! И все это время траты растут. Гулять, так гулять, лучше в январе пояса потуже затянем!

Но специалисты уверены, что за этими цифрами кроется не только народная тяга к беззаботному веселью.

- Немалую роль в таких тратах сыграл, конечно, рост цен. Под конец года мы видим, как разогналась инфляция, - сказал KP.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. - Вообще 2021-й прошел под лозунгом «Купи все, а то опоздаешь». Мы видим, как потребительский спрос растет, в том числе и за счет кредитных механизмов. Кроме того, есть ощущение, что людям просто хотелось праздника — и они его себе организовали. Вспомните, 2021-й мы ведь встречали довольно скромно, все были напуганы ковидом. А сейчас у людей есть надежда, что уж в наступившем-то году эту зараза отступит. Ну как тут не отметить?

Эксперты говорят, что главный фактор, который влияет на новогодние траты — именно ситуация с коронавирусом.

- Прошлый Новый год совпал с максимумом новых заражений второй волны, а этот пришелся на минимум после четвертой. Ее удар мы пережили за пару месяцев до этого, в начале ноября. И под конец года людей отпустило, они почувствовали себя свободней, - считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. - Кстати, оцените масштаб широты русской души: если умножить среднюю цифру, которую дает ВЦИОМ на число россиян, получится, что мы прогуляли почти 3% ВВП страны. Хотя, конечно, в этом мы не лидеры, вот американцы на одни только рождественские подарки потратили 888 долларов, то есть 66,5 тысяч рублей. Но у них, конечно, и доходы больше.

Получается, даже с ускоряющейся инфляцией, догнать и перегнать Америку в плане новогодних трат нам пока не светит.

- За прошедший год инфляция достигла 8,4%, если сравнить декабря 2021-го с декабрем 2020-го. А по продовольствию уже за 10,6%. Но, думаю, многие с этими данными не согласятся: люди в магазинах видят куда более значительный рост цен, - заключил Осадчий.

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