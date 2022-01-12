Региональные штабы по газификации возглавят губернаторы

Президент России также поручил федеральному правительству, партии и общественным организациям самым активным образом подключиться к выполнению программы социальной газификации. Это позволит выполнить ее в установленные сроки, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания Президента РФ с членами Правительства.

«Тема социальной газификации вошла в народную программу партии. Мы полностью понимаем свою ответственность и то, что успешное выполнение задач по социальной догазификации во многом зависит от концентрации усилий на всех уровнях власти. Вчера на заседании Федерального штаба по газификации с Александром Новаком мы пришли к единому мнению, что региональные штабы по газификации должны возглавить главы субъектов. На сегодняшний день только три главы субъектов возглавляют региональные штабы», - сообщил Андрей Турчак.

Напомним, 11 июня глава государства подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами. Поставленная президентом задача – подключить до конца этого года всех желающих по программе социальной догазификации - имеет для партии приоритетное значение.

«Для ее решения «Единая Россия» задействовала максимальные ресурсы. Мы помогаем людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводим информационно-разъяснительную работу, организуем встречи в общественных приемных», - сказал Андрей Турчак.

Политик отметил, что «Единая Россия» вместе с Правительством и «Газпромом» стандартизировали тарифы на прокладку трубы по участку и приобретение газового оборудования российского производства.

«Средняя по стране стоимость минимально необходимого оборудования - котла, плиты и счетчика - и работ по участку сейчас составляет 94 тысячи рублей. Но для некоторых категорий граждан даже минимальная стоимость этого оборудования неподъемна. Прежде всего, это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры», - отметил он.

Секретарь Генсовета партии напомнил, что по инициативе «Единой России» и при поддержке Правительства уже в 63 регионах эти категории могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами. По его словам, уже в ходе весенней сессии оставшиеся 22 региона примут у себя соответствующие решения.

«Предложения, которые сформулированы, безусловно будут поддержаны. От этого зависит качество жизни наших граждан», - сказал Президент.