Турецкие дроны в 2022 году убили десятки африканских христиан

ВВС Эфиопии нанесли «дроновый удар» по лагерю беженцев близ тиграйского селения Дедебит. Фото: REUTERS

Оторванные фрагменты тел. Раздробленные детские черепа. И трупы погибших — в самодельных мешках для переноски. Таковы кадры видео, которым с сайтом kp.ru поделились африканские журналисты.

Там, на севере Эфиопии, уже много лет продолжается конфликт между центральным правительством в Аддис-Абебе и провинцией Тиграй. Последнюю населяет этническое меньшинство — тиграйцы, стремящиеся к автономии.

Недавно в гражданской войне наметился перелом. В конце декабря 2021 года эфиопская правительственная армия получила усиление — ударные беспилотники производства Ирана, Китая, ОАЭ и, конечно, Турции (печально знаменитые «Байрактары»). О чём прямо сообщали крупнейшие западные СМИ, выражая опасения, не приведёт ли это к «перегибам на местах», учитывая африканскую специфику.

Похоже, так и произошло. Так, ВВС Эфиопии нанесли «дроновый удар» по лагерю беженцев близ тиграйского селения Дедебит. Это имело место 8 января — сразу после Рождества (94% жителей Тиграя — православные христиане).

Атака с воздуха привела к гибели 56 человек.

Как сообщает Reuters, та атака с воздуха привела к гибели 56 человек, включая несовершеннолетних (действительно, трупы детей есть на присланном нам видео, но именно эти кадры мы не публикуем по этическим соображениям).

Через пару дней, 11 января, произошла следующая бомбардировка — на сей раз тиграйского селения Май-Цебри, и тоже с более чем десятью погибшими.

По утверждениям местных источников kp.ru, все эти населённые пункты находятся вдалеке от линии столкновений с эфиопской армией, выбранные цели не имеют военного значения, а все погибшие — мирные жители.

Комментариев официальных лиц из Аддис-Абебы пока не поступало.