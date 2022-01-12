Владимир Путин процитировал Петра I в наставлении сотрудникам прокуратуры: «Смотреть накрепко»

Президент РФ поздравил российскую прокуратуру с 300-летием. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- ...Без преувеличения, в 1722 году в государственной системе России было создано важное, значимое звено, - так начал в среду, 12 января, Владимир Путин своё выступление, посвящённое 300-летию Российской прокуратуры. - Образованная Петром I прокуратура стала высшим надзорным органом страны. «Смотреть накрепко», – так именно писал Пётр в одном из своих указов, в которых определялся смысл и сам характер работы прокурора.

Кстати, именно 12 января 1722 года Петр I повелел правительствующему Сенату ввести в свой состав генерал-прокурора и обер-прокурора, а также включить прокуроров во все коллегии.

Проводя исторические параллели, президент в этот день особо отметил социальное значение надзорного ведомства.

- Важно жестко пресекать любые попытки несоблюдения трудового и социального законодательства, - эти мысли были главными в выступлении главы государства, - оказывать реальную поддержку наиболее уязвимым категориям граждан, помогать им добиваться справедливости в жизненных ситуациях.

И ещё Путин особо подчеркнул: «как орган, координирующий работу правоохранительной системы», прокуратура «успешно противостоит организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа»

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА ИГОРЯ КРАСНОВА

- ...Очень важно, что прокуратуре доверяют и граждане. За последние 20 лет к нам поступило более 80 миллионов обращений, большинство из них пронизано надеждой на помощь, и очень многим людям она реально оказана.

- В указанный период для устранения нарушения закона внесено 35 миллионов протестов, исков, представлений и других мер прокурорского реагирования. За каждым таким актом – кропотливая работа прокуроров по защите трудовых и иных социальных прав граждан, обеспечению законности в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, экологии и многих других областях.