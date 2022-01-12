Зачем НАТО тащит в Европу макеты русских танков? Чтоб учиться их расстреливать

Австралийская компания GaardTech наладила поставку макетов российской бронетехники для учений войск НАТО в Европе. Фото: www.gaardtech.com.au

Австралийская компания GaardTech наладила поставку макетов российской бронетехники для учений войск НАТО в Европе. Тут сразу возникает вопрос: а что, в европейских странах блока нет своих мозгов и технологий, чтобы изготовить надувные танки и пушки и не тащить их за тридевять земель? Да есть же. Но тут причина даже не в том, что GaardTech умеет делать фальшивую боевую технику лучше сотен других компаний. А в том, что США все сильнее хотят хоть тушкой, хоть чучелком затащить Австралию в НАТО (как и в тот блок, который американцы с британцами недавно сколотили со «страной кенгуру», пообещав ей атомные подлодки).

Ну и какую же бутафорскую боевую технику изготовили австралийцы?

Это макеты российских танков Т-72, Т-90 и боевой машины пехоты БМП-3. Они, по словам производителей, «предназначены для имитации техники условного противника на европейских учениях». Стоимость одной такой пустой «игрушки» - $150 - 200 тысяч. А с учетом доставки потребителю – еще дороже.

Российские спецы говорят, что макеты получили характерные внешние элементы, которые «в целом» дают сходство с нашей техникой. Но есть и грубые дилетантские проколы. У макета Т-90 забыли изобразить люки наводчика-оператора и механика-водителя. На стволе пушки нет имитации эжектора – устройства для удаления пороховых газов после выстрела. Макеты Т-72 обладают такими же недостатками. А стоит ли овчинка выделки? Надувная боевая техника обычно используется для «украшения» учебного поля боя или для введения воздушной и космической разведки противника в заблуждение (оборудуются ложные позиции, скопления боевой техники). Но современную разведку обдурить все сложнее.

Любопытно, что в некоторых странах (а не только в Австралии) военные инженеры и конструкторы увлеченно играют в «надувашки».

Не так давно, например, украинские инженеры показали макет многоцелевого ударного малозаметного беспилотника ACE ONE, который на опубликованном на YouTube видео поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) «Орион», после чего уничтожает боевой танк Т-90. Смесь анимации и пропаганды. Похоже, в украинской оборонке «дутое» оружие умеют делать гораздо лучшее, чем настоящее.

Забавляются этим же и в Турции. Тамошняя оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akinci уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Чего только не сделаешь ради рекламы…

Но суть то не в этом. А в том, что в НАТО уже даже не скрывают, что усиленно тренируются уничтожать именно русские танки.

Это как заглянуть в гости к соседу, а он там вовсю тренируется стрелять в ваш портрет. И даже этого не стесняется, улыбается вам, рюмку чаю наливает, приглашает за стол поговорить… И пистолет свой на стол кладет с намеком...