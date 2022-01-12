Последнее сообщение больной раком актрисы Александры Яковлевой: "Я в онкоцентре"

Поклонники не находят себе места из-за внезапного исчезновения артистки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тяжелобольная актриса Александра Яковлева четыре месяца не выходит на связь. Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" последние годы борется с раком груди последней стадии. Несмотря на страшный недуг, актриса общалась с поклонниками в соцсетях. Однако с конца лета 2021 года от знаменитости нет никаких вестей. Последнее сообщение пропавшей артистки пугает.

Россияне переживают за Александру Яковлеву. Перед своим исчезновением летом 2021 года 64-летняя Александра Евгеньевна выступила с заявлением, которое повергло народ в ужас.

"Я в онкоцентре. Привези шоколадного мороженого. Позвони, заберут, мне дадут", - обратилась она к одной из подписчиц.

Это сообщение стало от нее последним. После этого звезда перестала отвечать.

Стоит отметить, что Александра Яковлева давно ушла из профессии. Она прославилась в один день, когда на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа "Экипаж". Режиссер Александр Митта долго искал актрису на роль красавицы-стюардессы. Когда директор картины заприметил юную Александру, та сразу приняла предложение. И не прогадала, став звездой. Затем были съемки в культовых "Чародеях". После чего артистка решила сосредоточиться на семье.

В 2017 году у нее диагностировали онкологическое заболевание в запущенной стадии. С самого начала прогнозы врачей были неутешительными. По словам артистки, она находилась на грани жизни и смерти. Рак развивался в организме годами совершенно безболезненно. Женщина узнала о недуге, когда однажды у нее неожиданно отнялись ноги. "Вдруг я понимаю, что не могу ходить. Не могу ходить! На следующий день я понимаю, что не могу ничего… Оказывается, это все безболезненно все происходило много лет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело", - делилась Яковлева. Знаменитость прошла 20 курсов химиотерапии и не скрывает, что самое сложное - мучительное восстановление после изнуряющих процедур.