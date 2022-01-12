Пока Харламов под капельницей, Ковальчук пьет шампанское: Поклонники подозревают, что пара рассталась

Гарик Харламов встречается с Катериной Ковальчук. Фото: Иван МАКЕЕВ

Год назад Гарик Харламов ушел от жены Кристины Асмус к голубоглазой партнерше по съемкам Катерине Ковальчук. До недавнего времени влюбленные демонстрировали идиллию в отношениях, но сейчас у поклонников закрались первые сомнения в прочности их чувств. По Сети поползли слухи о расставании пары. Накануне Гарик Харламов угодил в больницу, шоумен лежит под капельницей. Его возлюбленная тем временем веселится с друзьями и пьет шампанское.

Новый 2022 год начался для Гарика не самым лучшим образом. У юмориста подскочила температура почти до 40 градусов, и он был вынужден лечь в больницу. Резидент «Камеди клаб» вышел на связь из больничной палаты, выложив в Инстаграме фото с капельницей.

- Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще кроме странного желания выложить это тут… Не болейте! - написал Гарик в посте.

В комментариях подписчики наперебой желают шоумену скорейшего выздоровления. Гарика поддержали и его звездные коллеги – Лера Кудрявцева, Михаил Галустян, Александр Ревва, Максим Галкин. Не было только теплых слов от Катерины Ковальчук – похоже, она вообще никак не отреагировала на пост своего возлюбленного.

Зато тем же вечером, когда ее любимый лежал в больнице под капельницей, 28-летняя красавица выложила в Инстаграм несколько видеороликов, снятых где-то за городом. Судя по всему, Катерина отправилась на вечеринку в компании друзей. В ролике актриса пьет шампанское и пребывает в прекрасном настроении. В сторис Инстаграма Ковальчук написала, что вечер неожиданно начался для нее шампанским, но ей это очень нравится. Поклонники тут же заподозрили, что Гарик и Катерина больше не вместе – слишком уж легкомысленно ведет себя подруга Харламова.

Пока Гарик лежал под капельницей, Катерина за городом пила шампанское с друзьями. Фото: Инстаграм.

К счастью, спустя сутки Гарику стало лучше, о чем он сообщил в Инстаграме. Однако шоумен по-прежнему остается в больнице. Юморист пошутил, что добрые слова друзей сделали свое дело.

- Поэтому сегодня рука уже без капельницы. Ну до вечера думаю. Рука уже здорова! Осталось вылечить все остальное. Выкладывать здоровые части тела не буду, лучше выложусь здоровый целиком! Спасибо еще раз всем и каждому! Не болейте! – написал Харламов.

Харламов угодил в больницу с высокой температурой. Фото: Инстаграм.

Примечательно, что бывшая жена Гарика Кристина Асмус в последнее время оттаяла и все чаще посвящает экс-супругу теплые слова. По словам Кристины, у нее выдался очень тяжелый ноябрь: они с дочкой серьезно заболели. В этот период актрису очень поддержал Гарик. Об этом Асмус рассказала в Инстаграме, подводя свои личные итоги года. Актриса поблагодарила экс-супруга за помощь.

- Гарик Харламов - ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так! – написала Кристина в Инстаграме, завершив подпись смайликом в форме сердца.