Эксперт - о повышении пенсий в России: «Это не только поддержка пожилых людей, но и стимул для развития экономики»

В бюджете на 2022 год была заложена индексация в 5,9%. Однако рост цен разогнался гораздо сильнее, для этого и понадобилась дополнительная индексация Фото: Артем КИЛЬКИН

На совещании с членами правительства 12 января Владимир Путин предложил повысить пенсии неработающим пенсионерам на 8,6%.

- Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции - сейчас она смотрится как 8,4% - на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение, - сказал Путин.

Напомним, вот уже несколько лет в России каждый год поднимают пенсию не ниже уровня инфляции. В бюджете на 2022 год была заложена индексация в 5,9%. Однако рост цен разогнался гораздо сильнее, для этого и понадобилась дополнительная индексация.

Есть ли в казне на это деньги или их нужно где-то «искать» дополнительно?

- Бюджет на 2022 год - профицитный (доходы выше расходов. - Ред.). Доходная часть - более 25 трлн рублей. Профицит - более 1,3 трлн руб. Есть и другие источники. Так что нет вообще никакой проблемы в том, чтобы инвестировать деньги в пожилых россиян, - сказал kp.ru директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. - Тем более, что эти деньги тут же вернутся в отечественную экономику - за счет покупки продовольствия, одежды, лекарств. Пенсионеры приобретают недорогие товары, а они, как правило, российского производства. Это не только мера поддержки пожилых людей, но и серьезный стимул для развития экономики.