Старшая дочь Алексея Панина впервые рассказала, как они живут в Испании

Старшая дочь Алексея Панина, за которую он так долго воевал с бывшей женой Юлией Юдинцевой (и в итоге выиграл суд), живет с ним в Торревьехе на юго-востоке Испании. Фото: www.youtube.com

Старшая дочь Алексея Панина, за которую он так долго воевал с бывшей женой Юлией Юдинцевой (и в итоге выиграл суд), живет с ним в Торревьехе на юго-востоке Испании. Там девочка ходит в школу и к этому выбору относится осознанно.

— Сколько раз я говорила, что не хочу общаться со своей мамой, что это мой выбор? — объясняла Аня Панина в инстаграме. — Я лично заблокировала ее. Мама никакой инициативы не проявляет, а папа мне не запрещает. Никто не может меня заставить общаться с ней. Она меня не то что обидела, просто делает все, чтобы я не тянулась к ней. Мне не хочется даже просто встретиться и поговорить.

Фото: www.youtube.com

Сам Панин в интервью Дмитрию Гордону рассказывал, что на побережье Коста-Бланки они с дочкой ведут довольно гедонический образ жизни: он отводит ее в школу, после чего идет на пляж. Иногда — дикий (там есть даже целый квартал сторонников такого вида отдыха). И Алексей, и Анна получили вид на жительство.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И вот, в Россию прилетела сама Нюся, как называет ее отец. Во-первых, получила российский паспорт по достижению 14 лет. Во-вторых, решила поддержать папу в полушуточном любительском бою промоушена «Наше дело», который показывали в Youtube, против Никиты Преснякова.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я хотела бы пожелать папе, чтобы ему в лицо сильно не прилетело, - искренне улыбаясь, пожелала перед поединком Аня. - А то будет ходить...«О Боже, кажется, я умираю». Он постоянно у нас умирает (смеется). То ногу отрежут, когда болячка маленькая, то еще что-нибудь.

Фото: www.youtube.com

Бой, кстати, получился очень быстрым. Фактически не принимая ударов и урона, Панин падал на покрытие октагона и делал вид, что получил серьезные увечия (в отличие от оппонента, актер дрался в боксерском шлеме). Пресняков оформил победу, но радоваться ей не стал.

Фото: www.youtube.com

- Он инфантильный очень, приколдесный, - объяснила дочь актера. - Очень смешной человек. Не всеми переносимый, потому что очень занудливый. Но интересная личность. Многогранная.